Firman agenda para impulsar el Sistema Estatal de Cuidados

El cuidado de una persona no debería significar renunciar al trabajo, interrumpir los estudios o abandonar los proyectos personales. Con esta premisa, autoridades de Jalisco firmaron los Compromisos de la Agenda Estatal de Cuidados “Cuidar nos Une”, una iniciativa que busca avanzar hacia una distribución más equitativa de estas responsabilidades, históricamente asumidas por las familias y, principalmente, por las mujeres.

Autoridades de Jalisco firmaron los compromisos de la Agenda Estatal de Cuidados “Cuidar nos Une” (mrg)

Durante una jornada realizada en Casa Jalisco, en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, representantes del Gabinete Estatal, organismos públicos y el Poder Legislativo acordaron fortalecer el Sistema Integral de Cuidados para incorporar esta perspectiva en las políticas públicas y promover la corresponsabilidad entre las instituciones, la sociedad y las familias.

Maye Villa de Lemus, presidenta del DIF Jalisco, señaló que cuidar es una necesidad presente en todas las etapas de la vida, aunque el esfuerzo de quienes realizan estas labores pocas veces recibe el reconocimiento que merece.

“El 85 por ciento de quienes realizan labores de cuidado siempre son mujeres y detrás de esta cifra hay historias de personas que han tenido que dejar de trabajar, interrumpir sus estudios o renunciar a sus propios proyectos para atender a alguien más. Cuidar no debería significar dejar de vivir la propia vida”, afirmó.

La presidenta del DIF estatal subrayó que reconocer el cuidado como un derecho humano implica asumir que garantizarlo es una responsabilidad compartida, en lugar de dejar la carga exclusivamente en manos de quienes atienden a niñas y niños, personas mayores o personas que requieren apoyo para realizar sus actividades cotidianas.

Por su parte, Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, llamó a las y los titulares de las dependencias a traducir los compromisos en acciones concretas, tanto en el ámbito institucional como en la vida familiar y social. También destacó la importancia de impulsar cambios culturales que permitan distribuir las tareas de cuidado de manera más justa.

Diana Vargas Salomón, directora general del DIF Jalisco y presidenta de la Junta Estatal de Cuidados, señaló que las políticas de acompañamiento deben contemplar condiciones laborales flexibles para las personas cuidadoras, así como espacios públicos y centros de trabajo accesibles que favorezcan su bienestar.

“No es una ayuda, es un derecho, el asunto es que los gobiernos somos obligados a garantizar ese derecho”, puntualizó.

Autoridades de Jalisco firmaron los compromisos de la Agenda Estatal de Cuidados “Cuidar nos Une” (mrg)

En el ámbito legislativo, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco, destacó que la entidad cuenta con reformas constitucionales y un marco legal para desarrollar el sistema de cuidados. Como parte de este esfuerzo, indicó que el estado destina más de 20 mil millones de pesos a través de un anexo transversal presupuestal que reúne recursos de distintas secretarías y coordinaciones.

En tanto, Fabiola Loya Hernández, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, explicó que el Sistema Integral de Cuidados se articula mediante cinco comisiones enfocadas en la planeación, seguimiento y evaluación; la corresponsabilidad y redistribución de los cuidados; el Registro Estatal; la capacitación y certificación de personas cuidadoras, y la promoción y sensibilización de esta cultura.

El objetivo, añadió, es que las dependencias incorporen el enfoque de cuidados en sus programas y fortalezcan la capacidad institucional de los municipios.

Con la firma de los compromisos, Jalisco busca avanzar hacia un modelo en el que cuidar deje de ser una responsabilidad invisible que recae mayoritariamente en las mujeres y se convierta en una tarea reconocida, compartida y respaldada por las instituciones.

Autoridades de Jalisco firmaron los compromisos de la Agenda Estatal de Cuidados “Cuidar nos Une” (mrg)

Los compromisos firmados para impulsar la Agenda Estatal de Cuidados en Jalisco son los siguientes:

-Revisar las condiciones generales de trabajo, reglamentos internos o lineamientos de trabajo, con el fin de armonizar las prestaciones laborales con perspectiva de cuidados, entre las dependencias y entidades públicas.

-Identificar barreras físicas en la infraestructura de las dependencias y entidades públicas, con el objeto de modificarlas para garantizar su accesibilidad universal.

-Integrar dentro de la planeación, programación y presupuestación de toda acción pública, la perspectiva de cuidados, diferenciando si tendrán aplicación en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), o en alguna región del interior del estado.

-Mapear e identificar la existencia de lugares adecuados para salas de lactancia, ludotecas y espacios de cuidados

-Impulsar el acceso del derecho a la ciudad para las personas que brindan o requieren cuidados.

-Promover la movilidad de las personas que reciben y brindan cuidados en el interior del estado, a través de la observancia de rutas que garanticen su conectividad funcional mediante el transporte público.

-Adecuar y construir infraestructura digna para las personas que brindan y reciben cuidados, tanto en el AMG como en el interior del estado.

Entre la población beneficiaria de esta agenda “Cuidar nos une” se encuentran niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas cuidadoras y familias, quienes podrán acceder a mejores condiciones de atención mediante la coordinación institucional y acciones que faciliten el acceso a servicios de cuidado.

Autoridades de Jalisco firmaron los compromisos de la Agenda Estatal de Cuidados “Cuidar nos Une” (mrg)

PASA SABER

Como parte de esta agenda, asistieron titulares y representantes de las siguientes dependencias, instituciones y organismos:

● Secretaría General de Gobierno

● Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

● Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

● Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

● Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

● Secretaría de la Hacienda Pública

● Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

● Secretaría del Sistema de Asistencia Social

● Secretaría de Salud

● Secretaría de Educación

● Secretaría de Trabajo y Previsión Social

● Secretaría de Desarrollo Económico

● Secretaría de Transporte

● Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

● Procuraduría Social del Estado de Jalisco

● Secretaría Ejecutiva SIPINNA Jalisco

● Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco

● Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara IMEPLAN.

● Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

● Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

● Fiscalía del Estado

● Jefatura de Gabinete

● Secretaría de Administración

● Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

● Secretaría de Cultura

● Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

● Secretaría de Seguridad

● Secretaría de Turismo

● Agencia de Infraestructura para la Movilidad del área metropolitana de Guadalajara

● Centro de Conciliación Laboral

● CODE

● Comisión Estatal Indígena

● Hospital Civil de Guadalajara

● Hogar Cabañas

● Instituto Jalisciense de la Vivienda

● OPD Servicios de Salud Jalisco

● Red de Centros de Justicia de las Mujeres

● Sistema de Tren Eléctrico Urbano

● Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

● Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

● Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco

● Agencia de Conectividad y Acceso a Internet