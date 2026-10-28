Recupera Jalisco planta potabilizadora de Toluquilla tras seis años de litigio

Después de más de seis años de controversias legales, el Gobierno de Jalisco recuperó, por orden judicial, el control de la planta potabilizadora número 4, ubicada en Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, con el objetivo de mejorar la calidad del agua y fortalecer el abastecimiento en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), principalmente en la zona sur de la ciudad.

Jalisco recupera la operación de la planta potabilizadora de Toluquilla (MARTE C MERLOS @martec)

La recuperación se concretó el martes 27 de octubre, con la intervención de Carlos Arias Madrid, secretario general de Gobierno, e Ismael Jáuregui Castañeda, director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). La infraestructura permanecía bajo operación de una empresa particular desde 2012.

Con la restitución de las instalaciones, el SIAPA asumirá la operación de la planta y comenzará los trabajos técnicos y las inversiones necesarias para incrementar progresivamente su capacidad de potabilización.

Jalisco recupera la operación de la planta potabilizadora de Toluquilla (MARTE C MERLOS @martec)

Actualmente, la planta procesa 200 litros de agua por segundo, pero tiene capacidad potencial para alcanzar hasta mil litros por segundo, lo que representa un margen de crecimiento para mejorar el suministro en las colonias del sur de la metrópoli.

“Hoy en día solamente genera 200 litros, pero el SIAPA va a empezar a generar las inversiones necesarias para que en semanas próximas podamos elevar el litraje”, explicó Jáuregui Castañeda, quien señaló que el objetivo es beneficiar a la población con un mejor servicio de abastecimiento de agua potable.

Jalisco recupera la operación de la planta potabilizadora de Toluquilla (MARTE C MERLOS @martec)

La recuperación también comprende el control de pozos profundos relacionados con la infraestructura. Durante el operativo, elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales realizaron el aseguramiento de las instalaciones, la revisión de documentos, el inventario de equipos y bienes, así como la colocación de sellos para formalizar la intervención.

El caso tiene antecedentes de controversias por la operación de la planta y los recursos destinados a prestar el servicio. De acuerdo con la información del Gobierno estatal, desde 2012 se realizaron pagos cercanos a los 700 millones de pesos por este concepto, mientras que las autoridades señalaron presuntos incumplimientos contractuales y cuestionamientos sobre las inversiones efectuadas en la infraestructura.

Jalisco recupera la operación de la planta potabilizadora de Toluquilla (MARTE C MERLOS @martec)

Por estos hechos, el Gobierno de Jalisco presentó una denuncia por el presunto delito de fraude genérico. Las investigaciones continuarán ante las autoridades competentes, por lo que las posibles responsabilidades deberán determinarse conforme al debido proceso.

“Después de un litigio de más de seis años, logramos que un juez la restituyera a favor del Estado para que sea el organismo operador del SIAPA el que opere esta planta y otorgue servicios y suministro de agua”, afirmó Arias Madrid.

Jalisco recupera la operación de la planta potabilizadora de Toluquilla (MARTE C MERLOS @martec)

La recuperación de Toluquilla se suma a las acciones estatales para aprovechar la infraestructura hidráulica existente y atender los retos de abastecimiento y calidad del agua en la ciudad. El incremento de su capacidad dependerá de las adecuaciones técnicas y las inversiones que realice el SIAPA en las próximas semanas.