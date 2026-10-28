Feria del libro “Tlajo se Vive” tendrá dos sedes y más de 12 talleres gratuitos

La feria del libro “Tlajo se Vive” llegará a su séptima edición del 6 al 8 de noviembre, con actividades gratuitas en dos puntos de Tlajomulco: la Base El Valle, en Chulavista, y la plaza principal de la cabecera municipal. El programa incluirá 26 stands, presentaciones editoriales, conferencias y más de 12 talleres literarios.

La directora de Cultura, Fabiola Serratos, informó que participarán casas editoriales, librerías, editoriales independientes, escritores locales, artesanos y galeristas. La intención, señaló, es acercar los libros y las actividades culturales a distintos sectores del municipio.

“Siempre trabajamos bajo la agenda del presidente, que es estar cerca de la gente y ser inclusivos. Como lo hicimos el año pasado, también vamos a reforzar la participación tanto de las grandes casas editoriales como de las editoriales independientes. Tendremos 26 stands, la mayoría de casas editoriales y librerías, además de la participación de nuestros artesanos, organismos públicos descentralizados y galeristas, quienes también realizan actividades literarias y artísticas aquí en la Casa de la Cultura”, señaló la funcionaria.

La programación también contempla actividades en la Casa de la Cultura de Tlajomulco, donde se impartirán talleres de cuento, poesía, escritura creativa, diseño y procesos de edición editorial, a cargo de talleristas jaliscienses. Las actividades buscan ofrecer opciones para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Serratos explicó que esta edición cuenta con recursos federales del Programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente PROFEST, además de una aportación municipal de 50 mil pesos para facilitar el acceso a la oferta cultural.

La funcionaria destacó que la feria busca ofrecer una alternativa cercana para quienes enfrentan gastos de traslado y otros costos al acudir a eventos como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En “Tlajo se Vive” habrá opciones para distintos públicos y libros a precios accesibles, sin necesidad de salir del municipio.

Los stands estarán abiertos de las 9:00 a las 22:00 horas durante los tres días. En la edición anterior, la feria registró una asistencia de 7 mil personas, cifra que la Dirección de Cultura espera superar este año.

La cartelera de conferencias, presentaciones editoriales y talleres puede consultarse en la página oficial de Facebook de Cultura Tlajomulco y en el portal del Gobierno municipal.