Así se hace un muñeco (a): las barbies y el Ken humano

Somos lo que parecemos (y como te ven te tratan). El mundo de las redes sociales tiraniza esta idea; una linda foto es el mejor imán para nuestro perfil de Facebook. Las redes son como el espejo de la madrastra malvada: “quien es la más bonita(o)” “tú, porque recibes más like. Tomándose muy enserio el reto de ser la más deseada por los enanitos cibernautas: una rusa de nombre Valeria Lukyanova; y dos ucranianas: Angélica Kenova y Lolita Richi se disputan el título de la Barbie humana.Siguiendo un orden descendente de banalidad y simpleza tenemos a Lolita Richi. Ucraniana, de 16 años de edad, cintura de 50 centímetros, estatura 1.62 metros y talla 32-F de sostén; Lolita sólo busca dar vida a la muñeca para lucir perfecta. Angélica Kenova, rusa, de 26 años, es la princesita triste de la lista de barbies: víctima de la obsesión de sus padres por hacer de ella una muñeca, nunca ha tenido novio, ejercita tres horas al día; y sueña con encontrar a su Ken.Finalmente los más complejos y contrapuestos entre sí son la ucraniana Valeria Lukyanova y el eslovaco avecindado en Nueva York, Justin Jedlica. Lukyanova fue la primera imitadora de la muñeca de Mattel en ganar fama en Internet. Salvo el busto, no tiene ninguna otra parte sintética ¿le creeremos? A tono con el boom de los chamanes new age eslavos, Lukyanova ha llevado su excentricismo narcisista al terreno esotérico; pues, afirma ser la encarnación de una divinidad: La Diosa Amatue procedente de Venus. Cuenta que desde los 12 años habla con los espíritus; y que los mayas y alienígenas la frecuentan (en astral), con quienes se comunica mediante un lenguaje de luz. Está casada (mantiene el anonimato de su etéreo esposo para no comprometerlo) y espera engendrar hijos no humanos. Además del tributo de los reflectores mediáticos, aspira a ser una guía espiritual para la humanidad.A diferencia de lo ocurrido en Toy Story 2, la divina muñeca venusina no armonizó ni hizo clic con Ken; a quien conoció durante una sesión de fotos en New York. Él la comparó con las drag queen; ella fingió no ofenderse. Contrastando con Lukyanova, Jedlica presume sus 90 operaciones estéticas (todo un récord) y no contento, buscó un cirujano dispuesto a colocarle unos implantes en la espalda que asemejaran alas de ángel. En su obsesión por transformar su cuerpo, sueña con un día ser 100 por ciento de plástica (todo un reto para la ciencia y su economía personal).En el fenómeno de estos cosplays, afamados por habitar 24 horas la piel de sus personajes, media la maldiciones de la superficialidad de las relaciones humanas dependientes de un display; en el juego de intercambio de imágenes y perfiles lo importante es: “que todos me amen o admiren; pero que nadie ose tocarme, pues soy una diva (o), una Barbie o Ken, de Facebook, de YouTube, de Instagram… soy un sueño, soy de plástico, soy virtual”.Los datos

Las cirugías plásticas empezaron a popularizarse a partir de la Primera Guerra Mundial dado el gran número de soldados desfigurados por los fragores de los combates.Sin tetas no hay paraíso: En 1962, en el Hospital de Jefferson Davis, de Houston Texas, Jean Lindsey despertó después de dos horas de operación con los primeros implantes mamarios de silicona.

La elongación ósea o alargamiento de huesos, desarrollada en 1951, por el cirujano ortopedista ruso, Gavriil Llizárov, implica el rompimiento de huesos y estiramientos mediante un arnés.

Para besarte mejor: dada su toxicidad, la neurotoxina botulínica (bótox) está prohibida por la convención de Ginebra y por la Convención de Armas Químicas.

Mito o realidad, la costilla de Eva: mediante la extracción de las costillas flotantes se puede reducir, a lo Thalía, la cintura.

