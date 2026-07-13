“Noches de Paraninfo” cierra con éxito su primera temporada y prepara nuevos sonidos

Con localidades agotadas en sus cuatro fechas y cerca de mil 400 asistentes, “Noches de Paraninfo” cerró con éxito su primera temporada en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consolidando una propuesta que busca acercar la música de concierto a públicos diversos.

“Noches de Paraninfo"

A lo largo de esta primera edición, 28 músicos formaron parte de una programación diseñada para ofrecer conciertos breves, de alrededor de 40 minutos, con repertorios accesibles tanto para asistentes habituales como para quienes se acercan por primera vez a este tipo de expresiones artísticas.

El productor del ciclo, René Nuño, destacó que uno de los principales resultados ha sido la formación de una comunidad integrada por universitarios, público general, personas vinculadas con la cultura y nuevos espectadores.

“No solamente es público nuevo que acude por primera vez, también hay público asiduo a estos conciertos y eventos culturales en el Área Metropolitana de Guadalajara (...) y eso es importante, porque estamos generando público”, señaló.

La propuesta nació precisamente con la intención de abrir un espacio para disfrutar la música en un formato cercano y digerible, aprovechando además uno de los recintos más emblemáticos de la Universidad de Guadalajara.

“Noches de Paraninfo"

Cuarteto Ghela pone el broche final

El encargado de cerrar esta primera temporada fue el Cuarteto Ghela, ensamble integrado por jóvenes músicos radicados en Jalisco, que presentó un repertorio con piezas de Félix Mendelssohn y Antonín Dvořák.

La agrupación está conformada por Brenda Galván y Mariana Hermosillo, en los violines; Vasti Valle, en la viola, y Leonard Parra, en el violonchelo.

Tras presentarse ante un recinto lleno, Brenda Galván destacó la respuesta del público y la experiencia de tocar en el histórico espacio universitario.

“Estamos muy contentos de ver a la sala llena. Quedamos satisfechos con nuestra presentación. Además, es un recinto retador, pero a la vez inspirador”, expresó la violinista.

“Noches de Paraninfo"

Una segunda temporada con mayor diversidad

Tras el éxito de las primeras cuatro fechas, “Noches de Paraninfo” ya prepara su segunda temporada, prevista para realizarse entre septiembre y octubre, aunque las fechas y la programación todavía están por confirmarse.

René Nuño adelantó que la siguiente etapa ampliará su variedad de formatos, instrumentos y agrupaciones. Entre las posibilidades se encuentran duetos de piano con violín o violonchelo, además de la participación de un coro.

La intención es mantener una oferta cercana para el público general, pero explorar gradualmente conciertos con propuestas más específicas y de mayor duración o complejidad.

Con una primera temporada de llenos totales, el ciclo se perfila como una oportunidad para descubrir distintas expresiones de la música de concierto en un formato accesible y en un recinto de gran valor histórico. La próxima temporada será una nueva invitación para quienes ya encontraron en estas noches un punto de encuentro y para quienes aún tienen pendiente vivir la experiencia del Paraninfo a través de la música.