Apoyo económico para la realización de talleres artísticos gratuitos en 100 municipios

Los talleres de música, danza, teatro y otras disciplinas artísticas continuarán abriendo espacios de aprendizaje y expresión en los municipios de Jalisco. Para respaldar su operación, la Secretaría de Cultura estatal destinará 6 millones de pesos al programa Fondo Talleres en Casas de la Cultura 2026, que este año beneficiará a 100 municipios.

La Secretaría de Cultura 6 mdp para fortalecer talleres artísticos en 100 municipios

El apoyo busca fortalecer la oferta cultural fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, particularmente en localidades que cuentan con menores capacidades presupuestales para sostener actividades de formación artística de manera permanente.

Los ayuntamientos beneficiados deberán aportar una cantidad igual o superior al subsidio otorgado por el Estado, por lo que la inversión conjunta alcanzará al menos 12 millones de pesos. Los recursos tendrán un destino específico: cubrir los honorarios de las y los profesores responsables de impartir talleres gratuitos en casas de cultura y otros espacios administrados por los gobiernos municipales.

De los 121 municipios invitados a participar en la convocatoria, 108 presentaron proyectos y 100 fueron aprobados tras cumplir con los criterios técnicos y administrativos. Ocho solicitudes no acreditaron los requisitos de elegibilidad y 13 municipios decidieron no participar.

La Secretaría de Cultura 6 mdp para fortalecer talleres artísticos en 100 municipios

El respaldo a estos talleres representa también una apuesta por mantener espacios culturales activos en las comunidades, donde las casas de cultura suelen ser el principal punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y personas adultas interesadas en desarrollar habilidades artísticas.

La dimensión del programa quedó reflejada en 2025, cuando el Fondo llegó a 98 municipios de las 12 regiones de Jalisco. En esa edición participaron 549 talleristas, quienes impartieron actividades en siete disciplinas artísticas a 12 mil 319 alumnas y alumnos: 7 mil 894 mujeres y 4 mil 425 hombres.

Los antecedentes de esta estrategia se remontan a 1997, cuando comenzaron a impartirse talleres culturales en los municipios del estado. Desde 2001, la Secretaría de Cultura cuenta con un registro institucional para documentar su crecimiento y dar seguimiento a la cobertura alcanzada.

La Secretaría de Cultura 6 mdp para fortalecer talleres artísticos en 100 municipios

Con la incorporación de 100 municipios en 2026, el programa busca ampliar el acceso gratuito a la formación artística y consolidar una red permanente de talleres en las 12 regiones de Jalisco, para que aprender y acercarse al arte no dependa del lugar donde se vive.