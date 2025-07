"Yesterday" y "Bésame mucho", de las canciones más reversionadas

Hay canciones que no sólo son inmortales, sino que han sido tan famosas que son interpretadas por diferentes artistas, en algunos casos decenas de cantantes. Entre los temas más reversionados se encuentran “My Way”, “Killing Me Softly with His Song” y “Yesterday” de The Beatles, la cual ostenta un Récords Guiness.

Uno de los más reversionados ha sido “My Way” (Claude François y Jacques Revaux): es la adaptación al inglés de una conocida canción francesa, “Comme d’habitude”, que llevó Paul Anka a su idioma. Después de él la cantaron artistas como Frank Sinatra, la versión más conocida, brillante y admirada, pero el número de covers de esta canción es inmenso: más de mil versiones.

Entre ellos Raphael, quien la cantó en español, Elvis Presley, Celine Dion, Plácido Domingo y hay una versión punk de Sex Pistols.

La famosa canción “Yesterday”, una composición de Paul McCartney de 1965, fue nombrada como el tema con más grabaciones en la historia de la música popular, y su entrada en el Libro Guinness de los Récords con más de 3 mil 200 versiones. Entre los artistas que la han interpretado son: Michael Bolton, Bob Dylan, Liberace, Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles y Marvin Gaye.

También Marianne Faithfull, The Mamas and the Papas y Barry McGuire, The Seekers, Joan Baez, John Denver, Plácido Domingo, The Head Shop y Billy Dean. En 1976, David Essex hizo una versión de la canción para el documental musical All This and World War II. En los premios Grammy de 2006, McCartney tocó la canción en vivo con Linkin Park y Jay-Z.

Ocupa el puesto número 13 en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. En 1999, la Broadcast Music Incorporated (BMI) colocó a “Yesterday” en la tercera posición en su lista de las canciones más interpretadas del siglo XX en radio y televisión.

Otro ejemplo es la canción “Killing Me Softly with His Song” (Charles Fox y Norman Goimbel): la canción grabada en 1971 que está basada en un poema de Lory Lieberman y la convirtió en un éxito Roberta Flack. Después de ella ha sido tomada prestada por un gran número de artistas, como el propio Frank Sinatra o los Fugees, sólo para nombrar algunos.

"BÉSAME MUCHO"

El clásico tema de la mexicana Consuelo Velázquez, “Bésame Mucho”, es otra de las canciones más versionadas de la historia. Ha sido traducida a 20 idiomas y tiene alrededor de mil versiones distintas. Fue compuesta en 1940; el primer intérprete que la grabó fue el cantante Emilio Tuero. Además The Beatles, Frank Sinatra, Nat King Cole, Pedro Infante, Luis Miguel, Andrea Bocelli, Michael Bublé, han interpretado el tema.

El tema “Stand By Me”, ha sido reversionado por diversas generaciones de cantantes, lo hizo popular el músico Ben E. King, pero también existe una versión de John Lennon, que el Beatle grabó de manera roquera en 1975 para el álbum Rock ‘n’ Roll.

La banda irlandesa U2 cantó esta canción varias veces durante sus giras entre 1987 y 1993. El 25 de septiembre de 1987 en su show en Filadelfia, Bono tenía fracturado el brazo y no podía tocar la guitarra. Para solucionarlo llamaron a Bruce Springsteen, que subió al escenario para acompañarlos durante su interpretación de “Stand by Me”.

El campeón mundial del boxeo, Muhammad Ali grabó una versión del tema en 1964. Una de las versiones más recientes es la del grupo estadunidense Imagine Dragons, quienes la lanzaron en su canal de YouTube.

“Knockin on Heaven’s Door”, del músico Bob Dylan, es considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos, ha sido interpretada por músicos como Roger Waters, Avril Lavigne, entre otros.

Publicada en la banda sonora de la película de Sam Peckinpah Pat Garrett y Billy the Kid. también tiene versiones en voces de U2, Bon Jovi, Grateful Dead, Lana del Rey, Antony and the Johnsons, Eric Clapton, Luis Eduardo Aute, pero una de las más famosas es la realizada por la banda de hard rock Guns N’ Roses.

“What a Wonderful World” es considerado un himno contra las diferencias raciales. Interpretado por el músico Louis Armstrong, esta canción ha sido versionada por bandas como Ramones y músicos como Rod Stewart.

“Imagine” es otra de las canciones favoritas de varios músicos. Compuesta por John Lennon, es utilizada como emblema cuando se trata de lanzar un mensaje de paz mundial. La revista Rolling Stone la incorporó en el número tres de su lista “Las 500 mejores canciones de todos los tiempos”.

Muchos artistas han interpretado o grabado versiones de la canción, entre los cuales se encuentran Madonna, Stevie Wonder, Joan Baez y Diana Ross. Queen interpretó “Imagine” en 1980, antes de la muerte de Lennon. El 15 de julio de 2005, Queen y Paul Rodgers interpretaron la canción en directo en el Hyde Park como homenaje a las víctimas de los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres. Elton John interpretaría el 13 de septiembre de 1980 la canción en un concierto en Central Park.

En 1983, David Bowie realizó una versión del tema en un concierto en Hong Kong el día del aniversario de la muerte de Lennon como tributo al músico. La banda norteamericana de grunge, Pearl Jam, interpretó la canción en sus presentaciones del Latinamerican Tour 2015 en honor a las víctimas de los Atentados de París del 13 de noviembre de 2015.

En el 2009 Lady Gaga, durante La Campaña de Derechos Humanos, para el presidente Barack Obama, interpretó el tema, aunque al final le agregó un verso de su autoría en defensa a los derechos de la comunidad LGBT.

“La Bamba”, cuyo autor se desconoce, fue popularizada por el cantante México-estadunidense Ritchie Valens quien ha inspirado a diversos músicos y bandas para versionar esta tradicional canción.

“Unchained Melody” es considerada una de las canciones más versionadas del siglo XX. En 1965 la versión de los Righteous Brothers se convirtió en una de las más populares. Fue cantada por la banda irlandesa U2 después de la presentación de One en el Live 8 en el 2005, y la tocaron en otras presentaciones. Apareció en el video Zoo TV: Live From Sydney.

Otros que cantaron el popular tema fueron Elvis Presley y en 2005 Il Divo. La música fue escrita por Alex North con letras de Hy Zaret para una película de 1955 llamada Unchained.

“I Can t Get No Satistaction” es todo un clásico del rock original de la banda británica Rolling Stones. Este tema es otro de los más versionados de la historia.

