Cromañón: Canciones con lluvia

Cromañón

Estamos entrando en el tiempo en que la lluvia, muy esperada por cierto, comienza a hacerte presente en nuestro país. Y aunque en ocasiones causa estragos, es más lo que nos deja de beneficios. Como me dijo un jardinero muy sabio: “Con agua se mueren unos, pero sin ella nos petateamos todos”. Para que tengamos un buen temporal de lluvias es que este Cromañón va dedicado a recomendar algunas canciones que la mencionan.

• En el décimo elepé del cantautor chileno Fernando Ubiergo de nombre “En algún lugar del mundo” encontramos su triste y melancólica canción “Desde la lluvia” en la que, como algunas más que vamos a describir más adelante, la lluvia es sinónimo de llanto y en este caso por algún amor perdido. El que llueva afuera de nuestra habitación como que le agrega más limón a la herida. “Llueve, tras la ventana y yo en mi cama sin poder dormir. Llueve de madrugada, sobre mi almohada, llueve por ti”.

Supertramp

• “Its´s rainin again” es una canción del grupo Supertramp de 1982 que se lanzó como sencillo de su álbum de estudio de nombre “Famosas últimas palabras”. Los autores son Rick Davies y Roger Hodgson y logró ser un gran éxito en muchos países del mundo, incluido México. La canción en apariencia es sencilla y agradable y trata de inyectarnos optimismo, pues el protagonista a pesar de tener una ruptura amorosa se recupera y se da ánimos para seguir adelante. Hacía el final de la rola podemos escuchar un coro de niños cantando una parte de la canción infantil “está lloviendo, está lloviendo”. “Oh, it’s raining again. Oh no, my love’s at an end. Oh no, it’s raining again. And you know it’s hard to pretend”.

• Una de las grandes canciones del cantautor Pedro Guerra es esta que lleva por título “La lluvia nunca vuelve hacia arriba” y que le fue inspirada por unos versos del poeta y dramaturgo alemán Bertol Bretch en los que nos quiere decir que una vez que algo sucede ya es imposible volver atrás. Es de 1999 de su disco “Raíz”. “Aunque el mar vuelve nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira y todo tiende a huir y vuelve a empezar, y cambia de impresión cada vez que respira, y nadie sabe si esta vez es la vez, de todo lo que un día ocurrió se termina”.

Lluvia y música

• Con el sencillo nombre de “Llueve” tenemos una canción del uruguayo Jorge Drexler de 1998, de su disco que también se llama “Llueve”. Una muy hermosa forma de cantarle a la lluvia en general, no importa que caiga en el río, el mar o la ciudad, en un ritmo muy sabroso. Es una metáfora para explotar temas de renovación y conexión entre la naturaleza y la humanidad. “Llueve y el cielo y la tierra se mojan entre sí. Se atragantan las alcantarillas. Llueve, llueve y en todos los balcones de Madrid. Se está mojando la ropa tendida”.

• En el disco que Joaquín Sabina y Fito Páez grabaron juntos en 1998 que se llamó “Enemigos íntimos” y que realmente es un muy bueno, aparece “Llueve sobre mojado”, que fue escrita e interpretada por los dos y hace referencia a la frase muy popular, de llover sobre mojado, que viene a ser cuando las situaciones siguen igual, sin cambios y por el contrario se agregan más problemas a los ya existentes. “Hay una lágrima en el fondo del río, de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado”.

Lluvia y música

• De 1973 es la canción “Lluvia, lluvia”, que también es una canción cara B del sencillo “Pueblos, hombres” que era la cara A, del grupo de folk español Vino Tinto, formado en Murcia, que tuvo mucho reconocimiento en los años setentas en España y Portugal, pero que en nuestro país fue prácticamente desconocido. “Lluvia, lluvia, está lloviendo, las manos limpias, la sangre ardiendo. Lluvia, lluvia, está lloviendo, los pies desnudos, la voz al viento”.

• La canción que más me cuachalanguea con temática relativa a la lluvia se llama “Presagio”, es del argentino radicado en Costa Rica desde hace más de 40 años, Adrián Goizueta, en concreto de su disco junto al grupo Experimental llamado “Vienen llegando” de 1989. Se avecina una gran tormenta en el campo y los animales lo saben. “Huele a agua, monte adentro y en el cielo braman tambores al trueno. Huele a agua decía mi abuelo, garrotes de agua, golpeando cerros”.

BJ Thomas

• “Raindrops keep falling on my head” o en español “gotas de lluvia siguen cayendo sobre mi cabeza” es una canción que fue escrita para la película “Dos hombres y un destino” de 1969 y ganó al año siguiente el Oscar como mejor canción original. Los creadores fueron Burt Bacharach y Hal David y el encargado de la interpretación fue BJ Thomas, fue número uno en las listas de éxitos de varios países y en otros, aunque no fuera número uno se escuchó bastante. “Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit, those raindrops are falling on my head, they keep falling”.

The Cascades

• “Rhythm of the rain” o “Ritmo de la lluvia” es de 1962 del grupo The Cascades que alcanzó los primeros puestos de popularidad en ochenta países. Con todo y el sonido de lluvia y un relámpago al inicio está rolita relaciona el sonido de la lluvia con lo mal que se siente el autor por haber sido tan tonto y quedarse sin su amor. En México se escuchó mucho la versión en español de Los Sleepers, en Francia la versión de Sylvie Vartan y en España la de Miguel Ríos.“Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I’ve been. I wish that it would go and let me cry in vain and let me be alone again”.

• “Tarde de lluvia” es de don Francisco Gabilondo Soler alías Cri Cri, “El Grillito Cantor”, y aunque no es de sus canciones más conocidas es un retrato de lo que sucede cuando llueve en el campo, los patos felices porque hay mucha agua y los conejos tienen que abandonar sus inundadas madrigueras. Fue escrita para su programa de radio en 1949. “Estuvo lloviendo... Toda la tarde, el campo ha quedado muy verde y fragante; pero las flores tienen su capaporque se moja quien no se tapa”.

Frase

“Si quieres el arcoíris tienes que aguantar la lluvia”.

DATO

