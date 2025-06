Narrar sin hablar: los secretos visuales del cine revelados en Talents

En el marco de la cuadragésima edición del Festival Internacional de Cine, se llevó a cabo el panel “Narrar desde la imagen”, parte del programa Talents 40, donde destacados profesionales del cine dialogaron sobre el poder de lo visual en la narrativa cinematográfica. El encuentro fue moderado por Guillermo Vaidovits y contó con la participación de Eugenio Caballero (diseñador de producción), Bárbara Enríquez (diseñadora de producción), Ana Terrazas (diseñadora de vestuario) y Enrique Chediak (director de fotografía).

Durante la charla, los creativos compartieron sus trayectorias y reflexiones sobre cómo cada decisión visual contribuye a contar una historia. Ana Terrazas recordó sus inicios: “Me deprimí muchísimo al inicio, porque no encontraba qué era eso que me gustaba. Yo quería encontrar personajes y ver qué vestuario les correspondía”, explicó, subrayando la importancia de comprender el lenguaje de la ropa en el cine.

Bárbara Enríquez habló sobre su formación en historia del arte y cómo una película marcó su destino profesional: “Cuando acabé la universidad no pensé que iba a terminar haciendo cine. Pero vimos una película de Edipo Rey, y al ver esa puesta en escena, esos escenarios, dije: ‘yo quisiera poder hacer eso’”.

Por su parte, Enrique Chediak relató: “Yo leía muchísimo, casi no veía cine, me parecía un entretenimiento y ya”, mientras que Eugenio Caballero compartió que su acercamiento al cine nació tras una crisis personal: “Siempre me llamó mucho la atención el cine, pero yo me acerqué a él hasta que tuve una crisis personal”.

Los participantes coincidieron en que el cine es, ante todo, un arte emocional. “Lo que queremos los cineastas es provocar una emoción”, afirmó Caballero, destacando también la importancia del trabajo colaborativo: “Es importante crear un puente de diálogo profundo entre los creadores”.

Ana Terrazas recalcó: “La historia se cuenta a través del color”, mientras que Bárbara Enríquez subrayó las limitaciones presupuestales en la industria: “El reto es lograr lo que se plantea con el director con los recursos que tengamos. La realidad de nuestro cine es que los presupuestos son más bajos”.

Finalmente, se destacó que los cuatro profesionales participaron en la aclamada película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, una obra donde justamente la imagen y los detalles visuales fueron esenciales para construir una narrativa profundamente emotiva.