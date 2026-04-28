Narradora, ensayista, cronista, guionista y editora mexicana, Norma Lazo (Veracruz, 1966) es Egresada de la Facultad de Psicología Clínica de la Universidad Veracruzana; fundadora y ex directora editorial de la revista “Complot”; fue editora de la revista “The O.” y creadora, junto con Lorena Wolffer, de la revista cultural “Caja Negra” para C-11. Colaboradora de diversas publicaciones culturales (entre ellas “Confabulario”, “Hoja por Hoja”, “Origina”, “Tierra Adentro” y “Nexos”), trabajó como guionista para el memorable programa “La Hora Marcada”.
En 2007, obtuvo el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares por “El dolor es un triángulo equilátero”; una Mención honorífica en el Premio Nacional de cuento Beatriz Espejo, en 2010; un Segundo lugar en el Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario “Sor Juana Inés de la Cruz”, en 2011, por “La luz detrás de la puerta”; y fue Ganadora, en 2014, del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola con “Medidas extremas”.
Miembro del SNCA desde el 2011, es también autora de los libros y guiones “Noches en la ciudad perdida”, “Lo imperdonable”, “El mecanismo del miedo”, “Sin Clemencia, los crímenes que conmocionaron a México”, “El horror en el cine y la literatura; acompañado de una crónica sobre un monstruo en el armario.”, “La banalidad de los hombres crueles”, “La visible oscuridad”, “La luz detrás de la puerta: el silencio en la escritura”, “Las 7 virtudes contemporáneas”, “Los creyentes” (traducida al checo bajo el título “Verici” en el 2001 ) “Las siete nuevas artes”, “Tijuana”, “Guardia García”, “Horario estelar” y “El dilema de Houdini”.
En los cuentos de “La tiniebla” (Textofilia Ediciones), su más reciente publicación, lo cotidiano se abre a fisuras donde asoman el absurdo, la pesadilla y el desconcierto.
“Cada relato funciona como un espejo deformado: en él se reflejan miedos íntimos, obsesiones ocultas y la agilidad de lo humano ante fuerzas que desdibujan la lógica. Con una prosa envolvente y cargada de imágenes sugestivas, la colección despliega atmósferas densas en las que lo real se contamina de lo fantástico y lo siniestro, invitando al lector a atravesar umbrales que pocas se recorren sin estremecerse. ‘La tiniebla’ es más que un conjunto de cuentos: es un viaje hacia la sombra, hacia ese espacio ambiguo donde lo familiar se vuelve extraño y lo imposible reclama su lugar en la experiencia. ‘La tiniebla’ es un territorio incierto donde lo humano se mira en su propio abismo…”.
¡Anímense!