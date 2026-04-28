Narradora, ensayista, cronista, guionista y editora mexicana, Norma Lazo (Veracruz, 1966) es Egresada de la Facultad de Psicología Clínica de la Universidad Veracruzana; fundadora y ex directora editorial de la revista “Complot”; fue editora de la revista “The O.” y creadora, junto con Lorena Wolffer, de la revista cultural “Caja Negra” para C-11. Colaboradora de diversas publicaciones culturales (entre ellas “Confabulario”, “Hoja por Hoja”, “Origina”, “Tierra Adentro” y “Nexos”), trabajó como guionista para el memorable programa “La Hora Marcada”.

Norma Lazo, autora de “La tiniebla"

En 2007, obtuvo el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares por “El dolor es un triángulo equilátero”; una Mención honorífica en el Premio Nacional de cuento Beatriz Espejo, en 2010; un Segundo lugar en el Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario “Sor Juana Inés de la Cruz”, en 2011, por “La luz detrás de la puerta”; y fue Ganadora, en 2014, del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola con “Medidas extremas”.

Miembro del SNCA desde el 2011, es también autora de los libros y guiones “Noches en la ciudad perdida”, “Lo imperdonable”, “El mecanismo del miedo”, “Sin Clemencia, los crímenes que conmocionaron a México”, “El horror en el cine y la literatura; acompañado de una crónica sobre un monstruo en el armario.”, “La banalidad de los hombres crueles”, “La visible oscuridad”, “La luz detrás de la puerta: el silencio en la escritura”, “Las 7 virtudes contemporáneas”, “Los creyentes” (traducida al checo bajo el título “Verici” en el 2001 ) “Las siete nuevas artes”, “Tijuana”, “Guardia García”, “Horario estelar” y “El dilema de Houdini”.

En los cuentos de “La tiniebla” (Textofilia Ediciones), su más reciente publicación, lo cotidiano se abre a fisuras donde asoman el absurdo, la pesadilla y el desconcierto.

Norma Lazo, autora de “La tiniebla"

“Cada relato funciona como un espejo deformado: en él se reflejan miedos íntimos, obsesiones ocultas y la agilidad de lo humano ante fuerzas que desdibujan la lógica. Con una prosa envolvente y cargada de imágenes sugestivas, la colección despliega atmósferas densas en las que lo real se contamina de lo fantástico y lo siniestro, invitando al lector a atravesar umbrales que pocas se recorren sin estremecerse. ‘La tiniebla’ es más que un conjunto de cuentos: es un viaje hacia la sombra, hacia ese espacio ambiguo donde lo familiar se vuelve extraño y lo imposible reclama su lugar en la experiencia. ‘La tiniebla’ es un territorio incierto donde lo humano se mira en su propio abismo…”.

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