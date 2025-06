El Conejo y su Amigo en la Luna: Laura Vizcarra

“Te encontré, pero los ojos de mi alma estaban cerrados. No me percaté que eras tú quien llenaría mi alma poco a poco. Te fui conociendo, descubriendo. Mis ojos despertaron y mi corazón floreció cual primaveral jardín. Pregunté, contestaron… No tengas miedo… abre tus alas y viaja a ese sendero amoroso…”.

Laura Vizcarra

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Laura Velia Vizcarra Hernández es una reconocida promotora de lectura y gestora cultural. Su compromiso con la sociedad le ha valido diversos reconocimientos, incluyendo el título de Doctor Honoris Causa en 2023 y el de Ciudadana Honoris Causa en 2024, por su destacada labor social.

Es creadora del proyecto internacional “Bibliorefri, Lectura fresca”, una iniciativa que promueve la lectura en espacios públicos y cotidianos, y es una apasionada amante de la poesía. Desde su niñez, Laura mostró una prominente inclinación por las artes, participando en eventos regionales, estatales y nacionales, en disciplinas como la danza folclórica, música y poesía.

En su adolescencia, comenzó a escribir frases y pequeños poemas, pero fue hace unos años cuando decidió dar el paso de plasmar sus emociones, tanto personales como ajenas, a través de la poesía. Este amor por la poesía, nos cuenta en corto, “tiene raíces profundas, influenciado por su madre y sus maestras, quienes, además de ser apasionadas de la poesía, organizaban y preparaban presentaciones de poesía individual y coral para concursos en la primaria y secundaria.” Para Laura, la poesía es “una forma de conexión con los demás, una expresión inherente al ser humano, una manera de identificarse con el otro. La poesía”, nos asegura, “es la máxima expresión de la vida”.

"Otoño es ayer", libro de Laura Vizcarra

“Otoño es ayer” (Ediciones con Causa), su primer libro en solitario y de reciente aparición, es una obra poética donde la belleza y el deseo se entrelazan para dar espacio a una pequeña historia.

El encuentro, la búsqueda, la emoción por esta aventura y su final, nos lleva a vivir un viaje entre versos acompañados de fotografías introspectivas y eróticas (con el talento de Absurdo Chávez) que nos evocan espacios de nuestra historia personal.

Este es un álbum que podía haber sido nuestro propio poemario de desamor: “Así inicia el resquebrajamiento de esta montaña de sentimientos, la erupción de lágrimas de amor. El desbordamiento e inundación de mis emociones al irte alejando de mí. Al poner distancia, sentir rechazo por mi compañía, mi conversación. Y, eso desbordó el río del amor, destrozando a su paso toda mi habitación, dejando en total caos todo…”.