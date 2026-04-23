Bros (Hermanos), una mirada luminosa sobre la amistad y las fronteras invisibles

Después del entrañable retrato generacional de Chavalas, las hermanas Carol y Marina Rodríguez Colás regresan con Bros (Hermanos), un segundo largometraje que confirma su sensibilidad para narrar los vínculos humanos desde la honestidad y la cercanía. La película tuvo estreno simultáneo en el BCN Film Fest y en México dentro de la edición 41 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde formó parte de las Galas a Beneficio.

Bros (Cortesía)

En esta ocasión, las directoras ponen la mirada en tres adolescentes de quince años —Ayman, Rober y Eric— unidos por una amistad sólida nacida en la periferia de Barcelona. Con raíces familiares diversas, provenientes de Marruecos, Andalucía y República Dominicana, los tres comparten algo más profundo que el origen: la experiencia de crecer en un barrio que les da identidad, pero también les recuerda constantemente los límites sociales que parecen impuestos desde afuera.

La trama se activa cuando Ayman recibe una invitación a una fiesta en la casa donde trabaja su madre como empleada doméstica. Ese desplazamiento hacia la parte alta de la ciudad se convierte en mucho más que una salida entre amigos: es una travesía simbólica hacia espacios que les han sido ajenos y que pondrá a prueba su complicidad, sus inseguridades y la forma en que se miran a sí mismos.

Uno de los grandes aciertos de Bros (Hermanos) es la frescura de su elenco juvenil, integrado en gran parte por actores no profesionales. Lejos de sentirse improvisada, esta decisión dota a la película de una naturalidad contundente; los personajes respiran verdad, espontaneidad y una energía emocional difícil de fabricar.

Carol y Marina Rodríguez Colás construyen una película vibrante y luminosa, atravesada por tensiones de clase, identidad y pertenencia, pero sin caer en el discurso obvio ni en el dramatismo excesivo. Prefieren observar a sus personajes con ternura, permitiendo que sus contradicciones y anhelos emerjan con libertad.

Visualmente sobria y emocionalmente cercana, la cinta encuentra en la amistad adolescente su mayor fuerza narrativa. Porque más allá de las diferencias sociales o culturales, Bros (Hermanos) habla de ese deseo universal de pertenecer, de ser visto y de sentir, aunque sea por unas horas, que el mundo también puede abrirse para uno.

Con esta nueva obra, las Rodríguez Colás consolidan una voz cinematográfica propia: íntima, social y profundamente humana. Bros (Hermanos) no solo retrata a una generación, también recuerda que crecer implica descubrir las fronteras invisibles que nos rodean… y decidir si estamos dispuestos a cruzarlas.