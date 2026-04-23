“Cenizas de Agua”, una novela inspirada en el rescate del mito del nahual

La portada de "Cenizas de Agua" es una acuarela de la autora del libro

El nahual era un ser mitológico considerado en los pueblos prehispánicos, un protector o guía espiritual que estaba representado por un alter ego animal, pero a raíz de la evangelización durante la conquista española, este concepto se distorsionó y fue asociado con entes malignos.

En busca de rescatar la concepción original de esta figura ancestral, Martha Viridiana Meléndez Veraza (ensayista, escritora y artista visual nacida en Xochimilco, Ciudad de México, en 1994), dio forma y publicó su primera novela, titulada “Cenizas de Agua”.

La autora señaló a La Crónica de Hoy Jalisco que su opera prima en géneros literarios nació de una investigación sobre la cultura prehispánica, las leyendas y tradiciones de la oralidad en México y su impacto en la literatura contemporánea.

Explicó que indagaba sobre esos temas precolombinos con miras a escribir un ensayo para el Fondo de Cultura Económica en relación con la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, mas al ahondar en la materia surgió la idea que materializó en forma de novela.

Viridiana Meléndez Veraza describe a su obra como “una alegoría política, social y artística”; indica que la portada está ilustrada por un cuadro que ella plasmó en acuarela, y considera que el libro y la pintura se asemejan porque entre más lo vas leyendo y más la observas, encuentras mayor profundidad.

Martha Viridiana Meléndez Veraza

La escritora y artista visual funge en la actualidad como coordinadora de Artes Escénicas del Consejo de Cultura de la Alcadía de Xochimilco, en la Ciudad de México; pinta al óleo y acuarela, obtuvo el galardón Mujer Líder 2021, a nivel nacional, así como un reconocimiento del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en ese mismo año.

¿DE QUÉ VA “CENIZAS DE AGUA”?

Es el año 1960. En su búsqueda de identidad y de liberarse del yugo familiar, Santiago Álvarez, joven escritor idealista, huye a Puebla para estudiar letras en la Universidad de San Cristóbal. Entonces conoce a Atzin, quien es una nahual cuyo nombre significa agua sagrada.

Tras conocer a Santiago, Atzin debe enfrentarse al debate entre el amor y su lealtad hacia los otros seres mitológicos como ella.

En la novela “Cenizas de Agua”, los personajes están construidos desde la etimología de sus nombres y cada uno revela algo de su historia o algún secreto sobre de su manera de ser.

DE LO PRAGMÁTICO A LO CULTURAL; INFLUENCIA FAMILIAR

Martha Viridiana Meléndez Veraza, es abogada y aparte cursó la licenciatura en gestión y administración pública; sin embargo, sus actividades profesionales se inclinan hacia el ramo de las artes.

Asume que ese giro de lo pragmático a lo cultural, en parte se lo debe al arraigo de las tradiciones que existe en Xochimilco, en donde ha radicado y crecido, pero también tiene muy presente la influencia de sus familiares, en especial la de su abuela materna, Martha Hernández Chuca, maestra y psicóloga, de quien conserva indeleble la imagen de ella sentada frente a una máquina de escribir.

“Siempre nos decía que leyéramos y escribiéramos y nos ponía a transcribir a mano, los libros como los de El Quijote y algunos de Rosario Castellanos”, recuerda la autora con énfasis.

Mi abuela siempre quiso ser escritora y dejó listo un libro que no pudo publicar; mi mamá tiene los textos y va a publicarlos”, dice entusiasmada.

Agrega que de su abuelo paterno, Pedro Meléndez Baeza, heredó el amor por Xochimilco y por la defensoría de las causas justas.

También reconoce que su abuelo materno, José René Veraza García, le forjó la inclinación por las artes.

“Cenizas de agua” ya fue presentada en la Edición 47 de la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, el 24 de febrero de este 2026; en la FIL de Coyoacán, el pasado 13 de marzo, y está por presentarse en el Centro Cultural Elena Garro, de la Alcaldía Coyoacán, el próximo 6 de Junio.

Martha Viridiana Meléndez Veraza

Cenizas de agua, autora Martha Viridiana Meléndez Veraza

Editorial De Arte Creativo

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