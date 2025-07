Esculturas únicas bajo el estilo del “Realismo Mágico”

El Jardín de en Medio Hotel Boutique es la sede de la exposición del maestro Óscar Zamarripa, que se inauguró el pasado 10 de julio.

La exposición de Zamarripa presentará 34 esculturas de distintos formatos, confeccionadas en materiales como ónix, bronce, cristal e hierro, entre otros.

Cada pieza creada está inspirada en experiencias personales, reflejando tanto recuerdos pasados como presentes.

El propio artista afirma: “Para mí es muy importante no olvidar las experiencias de mi infancia, así que las he plasmado en mis esculturas. Son historias que me gustaría compartir con los demás”.

A lo largo de su carrera, Zamarripa ha innovado en el uso de materiales como bronce, plata, resinas, polímeros, metal, acero inoxidable, madera, granito, alabastro, ónix, madera petrificada, piedras semipreciosas, cerámica, objetos encontrados y vitrales. Su dedicación a la perfección técnica lo ha llevado a jornadas laborales extensas, de hasta 20 horas diarias.

Es reconocido por la calidad de sus texturas, curvas y manejo del color, así como por su dominio de la técnica tradicional del estofado, que consiste en aplicar pintura sobre plomo de plata y oro en madera finamente labrada, técnica empleada históricamente en la iglesia católica. Además, distingue su obra la personalización de esculturas “únicas” de doble cara bajo el estilo del “Realismo Mágico”.

Nació en Guadalajara en 1949, cuenta con una trayectoria artística que supera los 45 años. Su acercamiento al arte inició a los 13 años como oyente en la Escuela de Artes de Jalisco, para posteriormente obtener la Licenciatura en la Facultad de Artes de la Universidad de Guadalajara, donde recibió la medalla Luis Echeverría al mejor estudiante de escultura.

Residió varios años en París, periodo durante el cual profundizó su interés por las bellas artes a través de visitas constantes a diversos museos de la ciudad, fuente significativa de inspiración en su desarrollo profesional. En la primavera de 2014, logró un importante reconocimiento al ser invitado a exponer en el MUSA (Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara), donde presentó una destacada muestra de sus obras durante dos meses.

La muestra actual se puede apreciar en El Jardín de en Medio, ubicado en Aldama #225, colonia Los Gavilanes, en el municipio de Tlajomulco (entre López Mateos y Camino Real a Colima, cerca del centro comercial Punto Sur).

La entrada es libre y el público podrá visitarla de 9:00 a 19:00 horas durante un mes.