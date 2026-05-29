Buscará romper el Récord Guinness con el guacamole más grande del mundo

Jalisco alista una de las celebraciones gastronómicas más llamativas del año con el intento de Récord Guinness del Guacamole Más Grande del Mundo, programado para el próximo 18 de junio desde las 8:00 horas en el Estadio Panamericano Charros de Jalisco.

Estadio Panamericano Charros de Jalisco (Israel Soria)

En esta iniciativa participarán más de 800 personas entre productores y exportadores de aguacate, estudiantes de gastronomía y prestadores de servicio social, en un esfuerzo colectivo que busca superar la marca de 6.8 toneladas establecida recientemente en Michoacán.

Aguacate (Alfonso Hernandez Martinez )

Además del reto culinario, el evento también servirá como escaparate para productos y tradiciones de distintas regiones de Jalisco. Productores de “Sabores del Campo” promocionarán artículos como la Cajeta de Sayula, Chile Yahualica, miel, queso Cotija y artesanías elaboradas con roca basáltica y crin de caballo.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) habilitó el portal aguacate.jalisco.gob.mx para consultar horarios, rutas de transporte público y detalles de las actividades programadas.