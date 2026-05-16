OFJ alista temporada que une cine, ballet y repertorio mundialista

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) estructuró su Segunda Temporada 2026 como una cartelera que combinará repertorio cinematográfico, música de cámara, danza y obras clásicas en gran formato, consolidando al Conjunto Santander de Artes Escénicas como su sede durante este ciclo.

Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ)

14 de junio | Música de cuerdas para cine

La apertura estará dedicada a partituras ligadas al séptimo arte, con suites de “Psicosis” y “Fahrenheit 451”, de Bernard Herrmann; además de obras de Ralph Vaughan Williams, Gustav Mahler y Pietro Mascagni. La OFJ compartirá escenario con la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba bajo la dirección de José Luis Castillo.

21 de junio | Despedida del Cuarteto Latinoamericano

Uno de los conciertos centrales de la temporada reunirá al histórico ensamble con la OFJ, dirigida por Fernando Valcárcel, en un programa que incluye “Kachampa”, de Theodoro Valcárcel; “Las cuatro estaciones porteñas”, de Astor Piazzolla, y la Quinta Sinfonía de Dmitri Shostakovich.

Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ)

25 y 28 de junio | “Giselle, las que no volvieron”

La temporada girará hacia la danza con esta colaboración junto al Taller Coreográfico de la UNAM, una reinterpretación contemporánea del clásico ballet “Giselle”, con dirección artística de Irina Marcano y coreografía de Melva Olivas.

5 de julio | Concierto de campeones

En sintonía con el ambiente mundialista, la OFJ ofrecerá un recorrido musical por compositores de países participantes, con obras de Johannes Brahms, Heitor Villa-Lobos, Edward Elgar y Alberto Ginastera, bajo dirección de Guillermo Salvador.

12 de julio | Amor brujo

El cierre estará dedicado a Manuel de Falla con “El sombrero de tres picos”, “Siete canciones populares españolas” y “El amor brujo”, además de la participación de la mezzosoprano Guadalupe Paz.

Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ)

PARA SABER

Los boletos ya están disponibles en taquillas del Conjunto Santander y en conjuntosantander.com, con costos de 200 a 500 pesos, además de zonas especiales.

Como parte de su estrategia de formación de públicos, la OFJ mantendrá ensayos abiertos gratuitos los viernes 12, 19 y 26 de junio, así como el 3 y 10 de julio.

La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en www.ofj.com.mx