La cocina jalisciense reafirma su grandeza culinaria rumbo a la Guía Michelin 2026

La cocina jalisciense, reconocida por su profundidad histórica, diversidad regional y capacidad de reinventarse, se prepara para vivir uno de sus momentos más trascendentes con la próxima ceremonia de la Guía Michelin 2026, donde por primera vez restaurantes de Jalisco podrán ser reconocidos con Estrellas Michelin y distintivos Bib Gourmand.

Cocina jalisciense (OFVC GDL)

Más allá de una premiación, la integración del estado a este prestigioso mapa internacional confirma lo que generaciones de cocineros, productores y comensales han sabido siempre: Jalisco es uno de los grandes pilares gastronómicos de México.

Cocina jalisciense (OFVC GDL)

Desde la intensidad de una torta ahogada bañada en salsa picante, la tradición robusta de la birria, el sabor reconfortante de la carne en su jugo, hasta la riqueza de pozoles, tejuinos, jericallas y mariscos del Pacífico, la entidad ofrece una cocina que combina raíces populares con propuestas contemporáneas de clase mundial.

La riqueza gastronómica jalisciense también encuentra en sus bebidas un sello identitario único. El tequila, símbolo universal de México, junto con la raicilla costeña, fortalecen una tradición que fusiona territorio, cultura y excelencia productiva.

Cocina jalisciense (DIANAFLORES)

Puerto Vallarta, consolidado como uno de los epicentros gastronómicos más importantes del país, ha sido pieza clave en este ascenso culinario. Su oferta de alta cocina, cocina de autor y experiencias frente al mar lo han convertido en una referencia internacional, capaz de atraer tanto a chefs de renombre como a viajeros gastronómicos de todo el mundo.

A la par, la Zona Metropolitana de Guadalajara vive una transformación culinaria notable. La capital jalisciense y municipios como Zapopan se han convertido en laboratorios gastronómicos donde chefs emergentes reinterpretan la cocina regional con técnicas modernas, impulsando una escena cada vez más sofisticada, diversa y competitiva.

La llegada de Michelin también abre una oportunidad histórica para reconocer no sólo a restaurantes de lujo, sino a cenadurías, taquerías y espacios tradicionales que mantienen viva la esencia popular de la cocina jalisciense, gracias al distintivo Bib Gourmand, enfocado en calidad y accesibilidad.

Cocina jalisciense

Con más de 46 mil establecimientos de alimentos y bebidas, Jalisco ha consolidado a la gastronomía como motor económico, turístico y cultural. Este impulso forma parte de una estrategia más amplia que proyecta al estado hacia 2027, declarado como el Año de la Gastronomía, con rutas, experiencias y eventos internacionales que fortalecerán aún más su posicionamiento global.

Como sede de la ceremonia Michelin y anfitrión de eventos de talla mundial como el Mundial de Futbol 2026 e ITB Americas, Jalisco apuesta por una visión donde tradición e innovación se convierten en herramientas de desarrollo.

Cocina jalisciense

La próxima entrega de reconocimientos Michelin no sólo premiará restaurantes; será también una celebración del sabor jalisciense, de su identidad y de una cocina que, desde las calles de Guadalajara hasta las costas de Puerto Vallarta, continúa conquistando paladares y elevando el nombre de México ante el mundo.