Diez países estarán presentes en el Salón de la Poesía de la FIL Guadalajara

Con la participación de más de 20 poetas de diez países, el Salón de la Poesía ya está listo para festejar su mayoría de edad durante la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Escritoras y escritores de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Líbano, México, Quebec, Ucrania y de Barcelona, ciudad Invitada de Honor 2025, serán los protagonistas de este encuentro en el que darán una muestra sustancial de su trabajo. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, los amantes del género podrán disfrutar de alguna de las sesiones que se tienen contempladas, registrándose previamente al correo electrónico: registro.poesia@fil.com.mx

Como ya es tradición, cada una de las sesiones ofrecerá una experiencia íntima donde el público podrá escuchar en voz de sus autores la fuerza y la emoción de sus versos, así como la oportunidad de descubrir nuevas plumas. Adrià Targa, Susanna Rafart (Barcelona), Verónica Zondek (Chile), Martine Audet (Quebec), Halyna Kruk (Ucrania), Samer Abu Hawwash (Líbano), Myriam Moscona (México), Sandra Cisneros (Estados Unidos), Patricia Benito (España), Eliane Marques (Brasil) o el escritor en lenguas originarias Ariruma Kowii (Ecuador) son varios de los poetas que participarán en este encuentro, en algunos de sus horarios: 18:00, 19:00 y 20:00 horas.

Con el propósito de impulsar la difusión del género y de dar visibilidad a poetas contemporáneos, tanto consagrados como emergentes, de México y del mundo, así como para estrechar la relación entre lectores y escritores nació el Salón de la Poesía en 2008. Este año se llevarán a cabo sesiones diarias, del sábado 29 de noviembre al domingo 7 de diciembre. El programa completo puede consultarse en la página de la FIL Guadalajara.

La edición 2025 del Salón de la Poesía es posible gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile; Barcelona, Invitada de Honor; Acción Cultural Española (AC/E); la Delegación general de Quebec en México; Idartes Colombia; el Ukrainian Institute; la Secretaría de Cultura, Economía e Industria Creativa del Gobierno del Estado de São Paulo; SP Leituras-Asociación de Bibliotecas y Lectura de São Paulo; Revista Banipal, y la agencia Stuart Bernstein Representation for Artists; editorial Salto Mortal, el Fondo de Cultura Económica, Trilce Ediciones, Lugar Común-Alliteration Publishing, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM, y la Editorial Almadía.

