Con el objetivo de preservar la tradición del mariachi y fomentar la participación de las nuevas generaciones en la cultura musical de Jalisco, la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Gestión Integral de Proyectos, organizará el Tercer Concurso de Mariachi Infantil y Juvenil los días 18 y 19 de septiembre.

Este certamen destaca la relevancia de las nuevas generaciones en la continuidad de una de las expresiones culturales más representativas de Jalisco y México: el mariachi, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Tercer Concurso de Mariachi Infantil y Juvenil

En la edición 2025, el concurso reúne a 14 agrupaciones infantiles y juveniles conformadas por 136 participantes, niñas, niños y adolescentes de entre ocho y 17 años, originarios de diez municipios de Jalisco: Guadalajara, El Grullo, Zapotlán El Grande, Chapala, Tapalpa, Zapotiltic, Pihuamo, Cocula, Tecolotlán y Jesús María.

La etapa eliminatoria se llevará a cabo el 18 de septiembre a las 17:00 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas; la final se celebrará el 19 de septiembre, también a las 17:00 horas, en el Teatro Degollado.

El concurso reconocerá el talento y dedicación de las agrupaciones mediante una bolsa total de premios de 150 mil pesos: 60 mil para el primer lugar, 40 mil para el segundo, 30 mil para el tercero y una mención especial con un premio de 20 mil pesos.

Carmen Vázquez Morales, Directora de Gestión Integral de Proyectos, enfatizó el valor del concurso como plataforma de promoción para agrupaciones emergentes de mariachi en Jalisco. “Al crear una plataforma dedicada exclusivamente a los niños y jóvenes, la Secretaría de Cultura siembra la semilla del mariachi en el terreno más fértil: el de las nuevas generaciones. Les ofrece un escenario, un objetivo y un reconocimiento que valida su esfuerzo, transformando la herencia cultural de Jalisco en una práctica vibrante y deseada”, declaró Vázquez Morales.

El evento incluirá dos masterclasses, programadas para el 17 y 18 de septiembre, dirigidas por René Mejía Jacobo, Director del Mariachi Alegría, orientadas a fortalecer la técnica y formación artística de los conjuntos participantes. Mejía Jacobo subrayó la trascendencia de la educación en el género mariachi, destacado como símbolo de identidad mundial, y señaló la importancia de transmitir este conocimiento a la infancia.

Daniela Mejía Torrejón, participante del certamen, expresó su satisfacción por formar parte de esta iniciativa, reconociendo tanto la labor de sus maestros como la oportunidad de aprendizaje y convivencia con sus compañeros.

La Secretaría de Cultura garantiza hospedaje, alimentación y transporte interno a los grupos provenientes de otros municipios, con el fin de asegurar la accesibilidad y comodidad de las y los participantes.

El evento será conducido por Paloma del Río y será transmitido en vivo a través de Jalisco TV, permitiendo así la difusión amplia de esta tradición.

Tercer Concurso de Mariachi Infantil y Juvenil

PARA SABER

• Para quienes deseen asistir a la semifinal y la gran final, la entrada es gratuita, pero el acceso requiere solicitar previamente los boletos vía correo electrónico escribiendo a culturaspopulares@jalisco.gob.mx, o bien, vía telefónica, al teléfono 3 333-030-4500 ext. 20309 en horario de oficina.

• Entre los mariachis participantes figuran Mariachi voz de mi tierra, Tradición mexicana y Herencia de Zapotiltic (Zapotiltic), Peques NT, Senderos de Jalisco y Juvenil Asbaje (Guadalajara), Los Chiquitines de Jorge Valle (El Grullo), Nuevo Tlayolan (Zapotlán El Grande), Juvenil Axixic (Chapala), Juvenil Aventureros de Juanacatlán (Tapalpa), Agave (Pihuamo), Sol de mi tierra (Cocula), Ramón Piña (Tecolotlán), y Allende (Jesús María).

• El Tercer Concurso de Mariachi Infantil y Juvenil es una plataforma que consolida el compromiso del Gobierno de Jalisco con la cultura, la educación y la salvaguarda de un legado fundamental para la identidad de la región.