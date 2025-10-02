Cronomicón

33 Revoluciones

La comedia, siempre presente en México

Por Adrián Avilés

Los programas de comedia son clásicos en las casas de mi México querido.

¿Cómo olvidar “La Carabina de Ambrosio”, con Chabelo, César Costa, Beto el Boticario y la inigualable Pájara Peggy? O aquella “Ensalada de Locos”, con Héctor Lechuga, Alejandro Suárez y el genial Loco Valdés. ¡Eran programas que marcaron época!

Y claro, “Los Polivoces”, que hicieron historia en nuestra televisión.

La comedia siempre ha estado ahí, acompañándonos. “El Chavo del 8” o “El Chapulín Colorado” todavía se transmiten y siguen sacando sonrisas a chicos y grandes. Y cómo no mencionar a Alfonso Zayas, el “Caballo” Rojas o Luis de Alba, con aquellas películas picarescas y desmadrosas como “El día de los albañiles”, por citar una de tantas.

Michelle Rodriguez y su show "Buena Persona"

Las mujeres también han sido pieza clave en la comedia mexicana. Carmelita Salinas, con su chispa inigualable y su lengua filosa, es recordada con cariño. También ahí están La Chupitos, la Nacaranda o la Vitola, personajes que se ganaron un lugar en la memoria colectiva.

En la actualidad, la comedia sigue viva en la televisión. Un ejemplo es la serie “40 y 20”, con el Burro Van Rankin como ese ruco de 40 años enamorado de chicas de 20. Ahí surgió un personaje que conquistó al público: Toñita, la gordita simpaticona, irreverente y desmadrosa. Fue la primera vez que vi a Michelle Rodríguez, actriz, comediante, conductora y cantante, que ya lleva nueve temporadas en este programa y se ha ganado un lugar en el corazón de muchísima gente.

La trayectoria de Michelle ha sido amplia y diversa: comenzó en el teatro musical con “Mentiras” y “Los Miserables”. En televisión alcanzó fama con “40 y 20”, y también ha participado en “Me Caigo de Risa”, además de ser host en “La Culpa es de la Malinche” y “La Cagué” de Comedy Central.

En cine la hemos visto en “Cómo cortar a tu patán”, “Mireyes contra Godínez”, “Sin hijos”, “Guerra de likes” e “I Carry You with Me”. En 2022 debutó como codirectora y productora en “La flor más bella” para Netflix, y en 2023 participó en “Juntos pero no revueltos” y la serie “Contra las cuerdas”. Más recientemente protagonizó “Oríllese a la orilla”, “Somos oro” y “Canta y no llores”. Este 2025 continúa consolidando su carrera con “Serpientes y escaleras” de Manolo Caro, además de su participación en la serie de “Mentiras” y en la película “Mireyes contra Godínez: Las Vegas”.

Michelle también ha brillado en el stand up, con espectáculos donde mezcla humor, música y crítica social desde una mirada auténtica, inclusiva y sin filtros. Un show explosivo donde desnuda la doble moral y los vicios de la vida diaria, siempre con carcajadas garantizadas.

Y para quienes quieran verla en vivo, Michelle Rodríguez se presentará con su show de stand up “Buena Persona” el próximo 11 de octubre en el C3 Rooftop.

