La comedia, siempre presente en México

Los programas de comedia son clásicos en las casas de mi México querido.

¿Cómo olvidar “La Carabina de Ambrosio”, con Chabelo, César Costa, Beto el Boticario y la inigualable Pájara Peggy? O aquella “Ensalada de Locos”, con Héctor Lechuga, Alejandro Suárez y el genial Loco Valdés. ¡Eran programas que marcaron época!

Y claro, “Los Polivoces”, que hicieron historia en nuestra televisión.

La comedia siempre ha estado ahí, acompañándonos. “El Chavo del 8” o “El Chapulín Colorado” todavía se transmiten y siguen sacando sonrisas a chicos y grandes. Y cómo no mencionar a Alfonso Zayas, el “Caballo” Rojas o Luis de Alba, con aquellas películas picarescas y desmadrosas como “El día de los albañiles”, por citar una de tantas.

Michelle Rodriguez y su show "Buena Persona"

Las mujeres también han sido pieza clave en la comedia mexicana. Carmelita Salinas, con su chispa inigualable y su lengua filosa, es recordada con cariño. También ahí están La Chupitos, la Nacaranda o la Vitola, personajes que se ganaron un lugar en la memoria colectiva.

En la actualidad, la comedia sigue viva en la televisión. Un ejemplo es la serie “40 y 20”, con el Burro Van Rankin como ese ruco de 40 años enamorado de chicas de 20. Ahí surgió un personaje que conquistó al público: Toñita, la gordita simpaticona, irreverente y desmadrosa. Fue la primera vez que vi a Michelle Rodríguez, actriz, comediante, conductora y cantante, que ya lleva nueve temporadas en este programa y se ha ganado un lugar en el corazón de muchísima gente.

La trayectoria de Michelle ha sido amplia y diversa: comenzó en el teatro musical con “Mentiras” y “Los Miserables”. En televisión alcanzó fama con “40 y 20”, y también ha participado en “Me Caigo de Risa”, además de ser host en “La Culpa es de la Malinche” y “La Cagué” de Comedy Central.

En cine la hemos visto en “Cómo cortar a tu patán”, “Mireyes contra Godínez”, “Sin hijos”, “Guerra de likes” e “I Carry You with Me”. En 2022 debutó como codirectora y productora en “La flor más bella” para Netflix, y en 2023 participó en “Juntos pero no revueltos” y la serie “Contra las cuerdas”. Más recientemente protagonizó “Oríllese a la orilla”, “Somos oro” y “Canta y no llores”. Este 2025 continúa consolidando su carrera con “Serpientes y escaleras” de Manolo Caro, además de su participación en la serie de “Mentiras” y en la película “Mireyes contra Godínez: Las Vegas”.

Michelle también ha brillado en el stand up, con espectáculos donde mezcla humor, música y crítica social desde una mirada auténtica, inclusiva y sin filtros. Un show explosivo donde desnuda la doble moral y los vicios de la vida diaria, siempre con carcajadas garantizadas.

Michelle Rodriguez y su show "Buena Persona"

Y para quienes quieran verla en vivo, Michelle Rodríguez se presentará con su show de stand up “Buena Persona” el próximo 11 de octubre en el C3 Rooftop.