Mundo Jalisco abre sus puertas con cultura, artesanía y sabores locales en el Parque Agua Azul

Con una programación gratuita pensada para toda la familia, este sábado 13 de junio inicia Mundo Jalisco, el festival impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) para acercar al público con la riqueza productiva, cultural y artesanal del estado.

Mundo Jalisco

La sede será el Parque Agua Azul, donde durante cuatro fines de semana se desarrollará una agenda que combinará exposición y venta de productos locales con actividades culturales, recreativas y experiencias dirigidas a visitantes de todas las edades.

La iniciativa busca fortalecer la promoción y comercialización de lo hecho en Jalisco, además de generar espacios de encuentro entre consumidores y productores, negocios, artesanas y artesanos provenientes de distintas regiones del estado.

La oferta del festival incluirá artesanía, gastronomía y experiencias que permitan conocer parte de la identidad jalisciense a través de distintas expresiones culturales. Entre las actividades programadas habrá espectáculos de danza, presentaciones musicales, funciones de lucha libre y propuestas familiares.

Mundo Jalisco

Dentro de las presentaciones destacadas figura Sonido Satanás, agrupación representativa de la escena sonidera local, que se presentará los días 27 y 28 de junio.

Como resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Cultura Jalisco y Cultura Guadalajara, el programa contempla conciertos de la Banda Orquesta Típica de Guadalajara, la Orquesta Típica de Jalisco, la Banda de Música del Estado de Jalisco y el Coro del Estado de Jalisco.

Uno de los espacios centrales será “Experiencias Vivas”, diseñado para mostrar el trabajo artesanal mediante demostraciones en vivo de técnicas tradicionales, con el objetivo de que las y los asistentes conozcan directamente los procesos y oficios que forman parte del patrimonio cultural del estado.

Además, habrá talleres dirigidos a niñas y niños para acercarlos, de forma lúdica, al trabajo artesanal y a diversas expresiones culturales.

Mundo Jalisco

A través de Mundo Jalisco, SEDECO busca impulsar la exhibición, promoción y comercialización de productos locales, fortalecer la visibilidad del trabajo regional y fomentar el consumo de lo hecho en Jalisco como parte del desarrollo económico del estado.

DATO

Mundo Jalisco incluirá una dinámica de giveaway para premiar a sus visitantes con cuatro boletos de avión redondos individuales a destinos nacionales con vuelo directo desde Guadalajara, resultado de la colaboración entre la SEDECO y Volaris. La participación estará abierta del 12 de junio al 5 de julio mediante redes sociales, siguiendo cuentas oficiales, reaccionando a la publicación y etiquetando personas para aumentar oportunidades de ganar. También se entregará una experiencia doble VIP en una tequilera de Jalisco, que contempla recorrido y cata. Las personas ganadoras serán seleccionadas en una transmisión en vivo y los premios estarán sujetos a disponibilidad y condiciones de uso.

Volaris

PARA SABER

La entrada será gratuita y las actividades se realizarán los sábados y domingos, del 13 de junio al 5 de julio, en el Parque Agua Azul.

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