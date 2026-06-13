“El Día de la Revelación”: Regresa Steven Spielberg en su forma mas pura y con su tema favorito

Para hablar de la prolífica carrera del mítico director Steven Spielberg, haría falta mucho espacio. La mayoría de sus películas se han convertido en clásicos instantáneos, desde su primer éxito: “Tiburón” (1975), hasta la saga interminable de “Parque Jurásico” (iniciada en 1993).

“El Día de la Revelación”

Ahora Steven Spielberg regresa a la pantalla grande con su tema favorito: los extraterrestres, con una historia propia y un guion de David Koepp. Donde nos presenta una historia que, aunque ficticia, es más una opinión personal sobre el tema, con una seriedad no vista en él desde “Encuentros Cercanos del Tercer Tipo” (1977). Que, por cierto, esta nueva película tiene mucho de la película antes mencionada, desde guiños hasta la trama, donde dos personas sienten una mutua llamada espiritual relacionada con la llegada de vida extraterrestre, a la que se suma una intensa trama política sobre el control de la información.

“El Día de la Revelación”

Este es un tema que lo ha apasionado desde siempre y es recurrente en varias de sus películas, aunque el mismo director confiesa nunca haber tenido un avistamiento.

En un futuro no muy lejano, la humanidad está a punto de descubrir la verdad sobre la existencia de extraterrestres, un secreto que ha permanecido oculto durante varias décadas. Mientras millones de personas se preparan para recibir la revelación, algunas viejas creencias se ven cuestionadas y la forma en la que entendemos el universo empieza a cambiar. Entre conspiraciones, avances de la tecnología y encuentros inesperados, la revelación promete cambiar vidas, relaciones y la propia percepción de nuestro lugar en el universo para siempre.

“El Día de la Revelación”

Los protagonistas son Daniel Kellner (Josh O’Connor), un experto en ciberseguridad que arriesga su vida para denunciar los abusos en una corporación secreta llamada Wardex / Dexno, para la que trabajó durante ocho años, y salva a su novia Jane (Eve Hewson), una exnovicia que ha perdido su vocación; y el personaje que se convierte en el hilo conductor de la historia, Margaret Fairchild (la guapa y exitosa Emily Blunt), una ambiciosa presentadora del clima en una señal de TV de Kansas City que canaliza conversaciones sobre OVNIS.

“El Día de la Revelación”

El antagonista, el líder de la poderosa compañía privada, es Noah Scanlon (Colin Firth), quien no solo posee una tecnología para vigilancia en tiempo real, sino también para invadir espacios y mentes ajenas. Ese trío se complementa con buenos personajes secundarios como Hugo Wakefield (Colman Domingo), quien supervisa y colabora con el accionar de Kellner.

“El Día de la Revelación”

Al más puro estilo de “Indiana Jones”, la trama comienza bastante ágil. Josh O’Connor es perseguido por una oscura organización gubernamental (liderada por Colin Firth), de la que posee secretos. O’Connor interpreta a un denunciante con, aparentemente, buenas intenciones, que ha sustraído datos que considera deben ser públicos porque “cambiarían la historia de la humanidad”.

En paralelo, en Kansas City, la periodista del tiempo de una cadena estatal (Emily Blunt), tras recibir la extraña visita de un pájaro rojo, desarrolla una empatía absoluta con todos los seres vivos: comprende lo que aflige a cada persona con la que se cruza, además de poseer súbitamente el conocimiento de todas las lenguas, incluida una de sonidos no humanos.

“El Día de la Revelación”

Cómo esos dos protagonistas, con especializaciones, edades, existencias, intereses, proyectos y ámbitos de trabajo tan disímiles, terminarán convergiendo y uniendo fuerzas es algo que la dupla Koepp-Spielberg manejará con suspenso, astucia y hasta dándose el lujo de meter toques de humor.

La diferencia es que lo que en “Encuentros Cercanos del Tercer Tipo” era pureza y sencillez, en esta película está recargado de intriga y efectos. De alguna manera, es como si se añadiese el virtuosismo narrativo de Spielberg a un lenguaje cinematográfico vanguardista.

“El Día de la Revelación”

Definitivamente, la película tiene un discurso propio del director, a lo que el mismo Spielberg comenta en entrevista: “Sentía que algo ocurre en el mundo: mucha gente de las fuerzas aéreas, en el Congreso o dentro de la inteligencia se están convirtiendo en denunciantes y están hablando. Algo está sucediendo y pensé que quizá podía contar una ficción que, quizá, en algún tiempo, pueda ser más ciencia que ficción”, dice uno de los directores más exitosos de todos los tiempos.

“El Día de la Revelación”

El guion de “El Día de la Revelación” es de David Koepp (quinto largometraje que escribe para Spielberg), pero la idea original partió del propio director, por lo que no es difícil advertir que este thriller de ciencia ficción es bastante más realista de lo esperado (aunque algunos elementos sí rayan en lo fantástico): una síntesis de las críticas, preocupaciones, advertencias y deseos que Spielberg viene elaborando en su carrera.

“El Día de la Revelación”

En cuanto a su producción general, pese a los grandes efectos especiales y a su ágil narrativa, sí se siente como una película de la vieja escuela y sí me provoca curiosidad sobre cómo la va a recibir el público joven.

Cabe señalar la gratísima sorpresa de que el icónico compositor John Williams haya salido de su retiro para musicalizar esta película, que tiene todo el sello de Spielberg; es muy grato verlos trabajar juntos una vez más.

“El Día de la Revelación”

Recomendable para los cinéfilos que gustan de las buenas historias vanguardistas de ciencia ficción. ¡Nos vemos en el cine!

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