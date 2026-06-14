“¡Todos tenemos un trabajo que hacer! El mundo seguirá ascendiendo si se cumplen los objetivos. Cuando los Altos ganan, todos ganamos. El Banco agradece tu dedicación…”.

El pasado jueves 28 de mayo, en las instalaciones de Patán Ale House, se presentó “Ascenso”; libro más reciente de nuestra querida Merce Garcés (en fotografía Paula Ricci Kunst / de @priccikunst) publicado bajo el sello Atípica Editorial: proyecto fundado por Ada Cabrales y Cecilia Magaña que este mes, por si fuera poco, celebró sus 8 años de resistencia en la ardua labor de la edición independiente.

“Ascenso”, libro de Merce Garcés

Retrato distópico de un México en un futuro no muy lejano, “Ascenso” va construyendo cuento a cuento una realidad todavía más aterradora a que la ya enfrentamos: el Estado tal como lo conocemos no existe más; una institución bancaria ha tomado ahora su lugar y rige la vida de los ciudadanos desde un férreo y cruel Capitalismo.

Dividida en dos únicas clases sociales, la existencia se separa en los Altos (quienes crecen en torres y lejos del contacto con la contaminación ambiental que ha obligado a la población general a alterarse mecánica y genéticamente para sobrevivir al exterior); y la clase obrera y trabajadora (una población reemplazable y sin embargo valiosa por las mejoras que se ven obligados a realizar y van convirtiéndolos en más máquinas que humanos) eternamente endeudada debido a las intervenciones que sufren para seguir trabajando.

16 relatos que atienden la dura modernidad vienen acompañados, además, por sendas ilustraciones de Gris Gutiérrez, a quien reconocemos por su atractivo trabajo diseñando las portadas de Atípica.

Imágenes inspiradas por los carteles de la época de la Guerra Fría y las pintas políticas en las bardas durante la temporada de elecciones, cumplen una función doble: sumarse a las consignas totalitarias del Banco pero inspirar, para los lectores que tengan la dicha de conocer el bello ejemplar, los vientos de resistencia y cambio.

De estilo envolvente y vertiginoso, sus páginas presentan a humanos, biomáquinas y androides atrapados en un sistema averiado que trastoca su existencia. ¿Y qué significa resistir en un contexto como este?

“Ascenso”, libro de Merce Garcés

“Quizá sean los pequeños actos como sentir la lluvia en la piel, cuidar una planta o mirar el horizonte. O aquellos más sutiles como imaginar y seguir existiendo a pesar de tenerlo todo en contra. Es, sobre todo, aferrarnos a la esperanza.”, comenta en la solapa nuestra querida Edna Montes; autora que con Merce Garcés ha creado y conduce el podcast “Femme Normal”.

¡Anímense a conocerlo!