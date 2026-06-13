Guachimontones reciben visitantes con actividades culturales en el marco del Mundial 2026

Con una imagen renovada y una programación cultural especial, el sitio arqueológico de Guachimontones, en Teuchitlán, está listo desde hoy para recibir visitantes como parte de la agenda turística y cultural vinculada con el Mundial de Futbol 2026.

Guachimontones

La Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, anunció una serie de actividades que buscan acercar al público a las expresiones ceremoniales y culturales que dieron identidad a esta región del estado.

Entre ellas destaca la presentación de danza prehispánica “Ehécatl”, una propuesta inspirada en las tradiciones ancestrales de Teuchitlán que invita a reconectar con las raíces culturales del territorio. Las funciones se realizarán los sábados 13, 20 y 27 de junio, así como el 4 de julio, a las 12:00 horas, con entrada libre.

Guachimontones

A esta programación se sumarán exhibiciones del juego de pelota los días 14, 21 y 28 de junio, en horario de 11:00 a 13:00 horas, con el objetivo de mostrar una de las prácticas más representativas de la vida ritual y comunitaria de las culturas prehispánicas.

Para preparar el espacio y mejorar la experiencia del recorrido, el sitio fue intervenido con trabajos de conservación, limpieza y renovación de señalética.

Alicia García Vázquez, directora del Centro INAH Jalisco, informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó acciones de conservación en las estructuras principales del complejo arqueológico, en coordinación con la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos del INAH.

Guachimontones

Los trabajos incluyeron poda, deshierbe, retiro de rastrojo, liberación de flora, control de plagas del arbolado y limpieza general del sitio.

“Se limpió toda la zona, se dio conservación a todas las estructuras principales, se retiró todo el rastrojo que había, se cambió toda la señalética; entonces, te puedo asegurar que estamos listos para recibir a todo el público que venga por el Mundial”, señaló durante un recorrido.

Entre los espacios recuperados destaca el juego de pelota, que permanecía parcialmente cubierto por maleza y ahora vuelve a integrarse al recorrido. Además, la nueva señalética incorpora información sobre flora y fauna de la región para ampliar la experiencia arqueológica y natural de quienes visiten Guachimontones.

Guachimontones

Agéndalo

Presentaciones de Danza Prehispánica Ehécatl

Acerca a las y los visitantes a una de las tradiciones más representativas de las civilizaciones mesoamericanas.

13, 20 y 27 de junio, así como el 4 de julio a las 12:00 horas.

Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”, Camino al Sitio Arqueológico Guachimontones s/n, Teuchitlán, Jalisco.

Entrada general $30, $15 pesos estudiantes y maestros, gratuito para menores y personas con credencial de Inapam.

Presentaciones de juego de pelota ancestral