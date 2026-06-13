Vibra Jalisco enciende el ambiente en el Auditorio Benito Juárez con música, convivencia y entretenimiento

Con una asistencia de 8 mil 500 personas durante su jornada inaugural, la Zona Fan Vibra Jalisco abrió sus actividades en el Auditorio Benito Juárez y se consolidó como uno de los espacios de encuentro y entretenimiento de esta temporada deportiva en el estado.

Zona Fan Vibra Jalisco, Auditorio Benito Juárez (HECTOR HERNANDEZ)

La experiencia, de acceso gratuito, reúne actividades recreativas, espectáculos musicales, oferta gastronómica y áreas de convivencia para que asistentes de todas las edades disfruten de una jornada completa más allá de la actividad deportiva.

Durante el arranque del evento estuvieron presentes Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, y Lorena Martínez Ramírez, Directora General de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.

Zona Fan Vibra Jalisco, Auditorio Benito Juárez (HECTOR HERNANDEZ)

Con un horario especial de apertura desde las 10:00 horas por motivo de la inauguración, familias tapatías, visitantes nacionales y turistas extranjeros llegaron al recinto para recorrer las distintas áreas disponibles y participar en las actividades programadas, en un ambiente que se mantuvo activo durante toda la jornada.

Zona Fan Vibra Jalisco, Auditorio Benito Juárez (HECTOR HERNANDEZ)

Uno de los aspectos destacados fue la accesibilidad del espacio, ya que el Auditorio Benito Juárez contó con áreas destinadas para personas usuarias de silla de ruedas y para quienes requieren apoyo adicional en su movilidad, con el objetivo de garantizar una experiencia cómoda e incluyente.

Zona Fan Vibra Jalisco, Auditorio Benito Juárez (HECTOR HERNANDEZ)

Además de seguir los encuentros deportivos, el público disfrutó de opciones de alimentos, bebidas y snacks, así como juegos mecánicos y espacios recreativos para distintas edades.

Zona Fan Vibra Jalisco, Auditorio Benito Juárez (HECTOR HERNANDEZ)

La programación artística acompañó el ambiente festivo durante todo el día. Entre cada encuentro deportivo se presentó La Era del Baile, espectáculo que reunió a Mi Banda El Mexicano de Germán Román, Vallarta Show y Donaciano y su Z. Más tarde se sumaron La Sonora Candela y el Mariachi Voz de Mi Tierra, ampliando la oferta musical para los asistentes.

La Zona Fan Vibra Jalisco continuará durante las próximas semanas con actividades gratuitas dirigidas tanto a residentes como visitantes, con una agenda que contempla conciertos, experiencias recreativas y propuestas de entretenimiento para toda la familia.

Zona Fan Vibra Jalisco, Auditorio Benito Juárez (HECTOR HERNANDEZ)

Datos

• Sede: Auditorio Benito Juárez

• Acceso: Gratuito

• Horario de operación: de 12:00 a 22:00 horas

• Vigencia: programación diaria hasta el 19 de julio

• Actividades: transmisiones deportivas, conciertos, gastronomía, juegos mecánicos y espacios recreativos

• Más información: redes sociales de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco