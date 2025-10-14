El Ballet de Jalisco llevará su Gala Clásica y Contemporánea a San Diego de Alejandría

Como parte del compromiso de la Secretaría de Cultura de Jalisco por descentralizar las actividades artísticas y acercarlas a más comunidades del estado, el Ballet de Jalisco se presentará con una Gala Clásica y Contemporánea el próximo sábado 18 de octubre a las 17:00 horas, en el Auditorio de la Casa de la Cultura de San Diego de Alejandría.

Ballet de Jalisco (HECTOR HERNANDEZ)

La función contará con entrada libre, gracias al esfuerzo conjunto del municipio y la Secretaría por acercar la danza al público local.

La directora artística del Ballet de Jalisco, Lucy Arce, destacó que esta presentación surgió por la gestión de la regidora de Cultura, Paulina Villatoro, y subrayó la importancia de que la compañía estatal mantenga presencia en todo el territorio jalisciense.

“Se busca que la compañía Ballet de Jalisco realmente sea Ballet de Jalisco y no solo de Guadalajara”, afirmó Arce, quien reiteró que el objetivo es acercar la danza a los municipios que cuenten con espacios adecuados para el desarrollo técnico de los bailarines.

El programa de la gala está diseñado para todo tipo de público, con una combinación de piezas clásicas y contemporáneas. En la primera parte se presentará un repertorio internacional con fragmentos de los ballets “Giselle”,“El Lago de los Cisnes” y “El Cascanueces”, entre otros. La segunda parte incluirá coreografías contemporáneas y neoclásicas creadas por los propios bailarines de la compañía, como “Cambio” de Luis Francisco López, “Indomable” de Ingrid Rosendo y “Elevados” de Mario Aguilar.

En total, 18 bailarines participarán en esta función, mostrando la diversidad, el talento y la capacidad creativa del Ballet de Jalisco. Estas presentaciones forman parte de la estrategia de la Secretaría de Cultura para fomentar el interés por la danza y fortalecer la vida cultural en los municipios del interior del estado.

La presentación en San Diego de Alejandría se suma a otras recientes, como la realizada en Lagos de Moreno a inicios de año, y reafirma el compromiso del Ballet de Jalisco y de la Secretaría de Cultura por llevar el arte y la danza más allá de la capital. Además, la compañía se prepara para participar en la Gala de Clausura del Festival Internacional de Danza, que se llevará a cabo el 1 de noviembre en Guadalajara.

PARA SABER

La programación completa de las actividades y exposiciones que ofrece la Secretaría de Cultura en el mes de octubre pueden consultar en:

https://portalesmuli.s3.amazonaws.com/sc/documents/oct_AGENDA_2025_CULTURA_3_1.pdf