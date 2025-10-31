Día de Muertos en Zapopan con esculturas, catrines e iluminación en su Centro Histórico

El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Turismo y Centro Histórico, presentó la decoración especial en espacios públicos abiertos con motivo del Día de Muertos, una iniciativa que transforma el corazón del municipio en lugares llenos de color, tradición y vida.

Día de Muertos en Zapopan

En colaboración con la Agencia Estatal de Entretenimiento, se colocaron esculturas monumentales, altares e iluminación artística que resaltan la riqueza cultural de esta festividad mexicana y fortalecen el sentido de pertenencia entre habitantes y visitantes.

La directora de Turismo y Centro Histórico, Bibiana Tenorio, destacó que este año se buscó ofrecer una experiencia más amplia y vistosa que en ediciones anteriores: “Queríamos un centro mucho más vivo, mucho más festivo, con iluminación que se viera lindo de día y también de noche. La gente ha respondido increíblemente; todos los días recibimos visitantes tomándose fotos y disfrutando del ambiente”, señaló.

Entre las atracciones más destacadas se encuentra una Catrina monumental de 15 metros ubicada en los Arcos de Zapopan, acompañada por otras figuras de ocho metros, un gran altar de casi 9.5 metros y un recorrido iluminado en el andador 20 de Noviembre que rinde homenaje a Consuelo Velázquez, compositora de la canción Bésame mucho, integrando arte, música y tradición en una misma experiencia visual.

Bibiana Tenorio explicó que las figuras representan distintos oficios tradicionales como músicos, fotógrafos y barrenderos, en un tributo a la vida cotidiana del Centro Histórico y sus trabajadores.

Día de Muertos en Zapopan

Festival gastronómico por los fieles difuntos

Las decoraciones permanecerán instaladas hasta el 10 de noviembre y durante los días 1 y 2 de ese mes se llevará a cabo el Festival Gastronómico de Día de Muertos, con una amplia muestra culinaria, presentaciones musicales, talleres para niñas y niños, pintacaritas gratuitas y el tradicional Desfile de Catrines y Catrinas, que iniciará a las 18:00 horas desde el Panteón de Pedro Moreno hasta los Arcos de Zapopan.

“Invitamos a todas las familias a venir, tomarse fotos y seguir fomentando nuestras tradiciones”, concluyó la funcionaria.

Día de Muertos en Zapopan

Con estas actividades, Zapopan reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, el turismo y las tradiciones mexicanas, fortaleciendo la identidad y el sentido de comunidad entre sus habitantes.

La iniciativa es crear espacios de encuentro y disfrute familiar que, además de embellecer el Centro Histórico, proyectan a la ciudad como un referente en la preservación del patrimonio cultural y la celebración de las raíces que dan vida a México.