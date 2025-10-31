Guadalajara estrena el festival “Bien de Noche” para dar vida al Centro Histórico

El Centro Histórico de Guadalajara se prepara para transformarse en un punto de encuentro lleno de luz, música y convivencia con la llegada del festival “Bien de Noche”, una iniciativa que busca darle vida nocturna a la ciudad. Este evento se realizará el primer sábado de cada mes, con su primera edición el 1 de noviembre, ofreciendo una experiencia cultural y recreativa única.
Inspirado en el éxito de la primera Vía RecreActiva nocturna —que reunió a más de 90 mil personas cuando se esperaban apenas 20 mil—, el festival pretende aprovechar ese entusiasmo ciudadano para consolidar un nuevo espacio de convivencia familiar y comunitaria en el corazón de Guadalajara.
“Bien de Noche” se desarrollará de 19:00 a 23:00 horas, tiempo durante el cual museos, plazas y comercios mantendrán sus puertas abiertas. El programa incluirá actividades como videomapping, conciertos, recorridos turísticos, presentaciones de danza, performances y exhibiciones de danzón, entre otras propuestas que convertirán las calles en un corredor temático vibrante y colorido.
Cada edición del festival contará con una temática diferente. En esta primera ocasión, el eje será el Día de Muertos, con un ambiente de tradición y misterio. Para diciembre se prevé una edición navideña, mientras que en enero y febrero las celebraciones girarán en torno a los Reyes Magos y al Día del Amor y la Amistad.
El proyecto busca no solo promover la convivencia social, sino también impulsar el turismo y la economía local. Se espera que visitantes de otros municipios y estados, e incluso del extranjero, elijan Guadalajara como destino de fin de semana, generando así una mayor derrama económica para el comercio y los servicios del centro histórico.
El corredor Paseo Alcalde será uno de los escenarios principales, promoviendo la movilidad peatonal, en bicicleta o patines. Además, varios templos emblemáticos como la Catedral Metropolitana, El Sagrario, La Merced y San Francisco abrirán sus puertas para exposiciones, recorridos guiados y narrativas históricas sobre las personalidades inhumadas en sus recintos.
La oferta cultural será amplia e incluirá una producción artística con más de 70 intérpretes frente al templo de Sebastián de Analco, con la participación del Coro del Estado de Jalisco y la Orquesta Sinfónica. También se sumará laUniversidad de Guadalajara, que brindará apoyo mediante brigadas médicas y servicios de orientación para los asistentes.
El sector empresarial, representado por la Canaco del Centro Histórico, celebró la iniciativa al considerar que reactivar la vida nocturna beneficiará tanto a la ciudadanía como a los más de 3,600 negocios establecidos en la zona, según datos del INEGI. Con “Bien de Noche”, Guadalajara busca consolidarse como una ciudad viva, segura y atractiva también después del anochecer.
El programa completo del festival puede consultarse en las redes oficiales del Gobierno de Guadalajara.
PARA SABER
Por única ocasión y debido a que se llevará a cabo un desfile por el Día de Muertos, la Vía RecreActiva comenzará a partir de las 20:00 horas en el tramo que va de la Calzada a Federalismo. El tamo de Federalismo a La Minerva empezará a operar a las 19:00 horas.