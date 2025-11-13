“Los Ilusionistas 3”: Ahora me ves, ahora no

La magia cambia y el engaño evoluciona.

Llega al cine la tercera parte de una exitosa saga iniciada en 2013, que tuvo una secuela en 2016 y ahora, ocho años después, nos sorprende con una tercera entrega ¡repleta de magia!

“Los Ilusionistas 3”

Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.

“Los Ilusionistas 3”

Esta tercera entrega afortunadamente reúne a todo el equipo original (y me refiero a todo; recuerden que las apariencias engañan, y más en este tipo de películas): el hábil y arrogante líder J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), el mentalista bromista Merritt McKinney (Woody Harrelson), el experto en juegos de manos Jack Wilder (Dave Franco) y la guapa escapista Henley Reeves (Isla Fisher). Y, por si se preguntan por qué Lizzy Caplan, quien tuvo un papel importante en la cinta anterior, no parece participar en esta entrega, bueno, como estos filmes lo dejan dolorosamente claro: las apariencias pueden engañar.

Dotados de extraordinarias habilidades para el ilusionismo, los Jinetes ejecutan complejos y espectaculares atracos que desafían la lógica y la seguridad más avanzada. Sin embargo, a medida que la historia avanza, los verdaderos objetivos y motivaciones, tanto de los Jinetes como de aquellos que los rodean, se mantienen envueltos en misterio, dejando al espectador constantemente en duda sobre en quién puede confiar realmente.

“Los Ilusionistas 3”

Al equipo original se suma un nuevo y más joven trío de magos, aparentemente incorporado para continuar la saga, pero en este tipo de películas todo puede pasar. Los recién llegados son Charlie (Justice Smith), un entusiasta de la historia de la magia que diseña sus propias ilusiones; June (Ariana Greenblatt), experta carterista y, cuando la situación lo amerita, experta en parkour; y Bosco (Dominic Sessa), un hábil prestidigitador con un comportamiento sospechoso.

Charlie es realmente un ferviente admirador de los Cuatro Jinetes originales; tanto así, que ha creado espectáculos con hologramas que se han convertido en una sensación clandestina. Esto, naturalmente, despierta la ira de Atlas, quien aparece en el almacén donde el grupo se ha instalado para reprenderlos, no solo por su atrevimiento, sino también por su descuido. Por cierto, en esta parte de la trama es donde nos enteramos de que el equipo original se disolvió y, al parecer, Atlas ya no se lleva bien con ellos. En cuanto a este nuevo equipo, queda lo suficientemente impresionado con su talento como para reclutarlos en una misión en la que, finalmente, se unirán los demás Jinetes y su venerado mentor, Thaddeus Bradley (Morgan Freeman).

“Los Ilusionistas 3”

Dicha misión consiste en el robo de un enorme diamante, propiedad de la cínica y misteriosa Veronika Vandernburg (Rosamund Pike). Ella es una empresaria sudafricana, dueña de una compañía de diamantes y, naturalmente, la mente maestra detrás de un sindicato internacional del crimen. Relatar los detalles de lo que ocurre durante la operación desafiaría no solo las habilidades de un crítico experimentado, sino probablemente también las de los cinco guionistas que participaron en la historia.

Ruben Fleischer toma el relevo en la dirección tras Louis Leterrier y Jon M. Chu, responsables de las dos primeras entregas, y demuestra un talento visual y cómico comparable al de sus predecesores. Concebida como una versión más elaborada y centrada en la magia, y con una trama muy al estilo de las películas de James Bond, la saga de Los ilusionistas mantiene su gusto por los escenarios exóticos —en este caso, Abu Dabi (donde se desarrolla una espectacular persecución automovilística) y Amberes—, y conserva su contenido acostumbrado de robos elaborados y giros en la trama.

“Los Ilusionistas 3”

En esta ocasión, la trama cuenta con una formidable megavillana: Veronika, interpretada por Rosamund Pike. La actriz, quien alguna vez apareció en una película de Bond (Die Another Day), canaliza lo mejor de los villanos clásicos de la franquicia con una interpretación encantadoramente exagerada; parece divertirse más que nadie en pantalla. Es toda una villana al estilo de las mejores épocas del Agente 007; realmente se disfruta su actuación.

“Los Ilusionistas 3”

Y hablando de magia, esta entrega es magia pura en su más estética expresión y, naturalmente, está repleta de ella. Aunque algunas de las ilusiones son claramente efectos especiales, muchas otras son de tipo práctico, lo que convierte a la película en un festín para los fanáticos de la magia (yo incluido). El punto culminante es una secuencia espectacular, ambientada en la antigua sede de El Ojo, la sociedad secreta para la que los Cuatro Jinetes trabajaron anteriormente. Ahí, los personajes luchan a través de una serie de salas ingeniosamente diseñadas con ilusiones espaciales que desafían la lógica y varias leyes de la física; esta parte de la película es en la que el cinéfilo desquita lo que pagó por su entrada.

“Los Ilusionistas 3”

La química e interacción, tanto verbal como física, entre los Cuatro Jinetes originales sigue siendo tan divertida como siempre. Esta nueva entrega nos regala secuencias llenas de acción y magia, en una especie de ballet mágico cuidadosamente cronometrado, creando escenas memorables. En cuanto a los recién llegados, aún no muestran el mismo carisma y complicidad, aunque está claro que los veremos de vuelta, especialmente con una cuarta película de la saga ya anunciada.

Recomendable para los cinéfilos que disfruten la acción y crean en la magia. ¡Nos vemos en el cine!

“Los Ilusionistas 3”

DATO

