Ciclo “Cine al Estilo Jalisco” con proyección de las cintas “Sáquenme de aquí” y “Retrato Familiar”

El ciclo “Cine al Estilo Jalisco” cerrará su programación de noviembre con la presentación de dos largometrajes que destacan por su identidad y la mirada cinematográfica creada desde el estado.

Edificio Arroniz

Las funciones, gratuitas y abiertas al público, forman parte del programa Cine hecho en Jalisco, impulsado por la Secretaría de Cultura y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), con el objetivo de fortalecer la exhibición del cine local.

La primera proyección será “Sáquenme de Aquí”, comedia romántica dirigida por Miguel Padilla que narra la historia de Laura, una mujer que intenta replantear su vida tras mudarse con su esposo. Filmada en Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, la cinta cuenta con las actuaciones de Thalí García, Hugo Catalán y Azucena Evans. La función tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas en el Edificio Arroniz, con la presencia de la productora tapatía Liz Díaz, quien participará en la charla posterior.

La programación continúa con “Retrato Familiar”, del director jalisciense Omar Velazco, una obra que aborda los lazos afectivos, la memoria y el paso del tiempo desde una perspectiva íntima. Filmada en diversas locaciones del estado, la película ha sido reconocida por su sensibilidad visual y su vínculo con el cine independiente. Su proyección se realizará el jueves 27 de noviembre a las 18:00 horas, también en el Edificio Arroniz, donde el cineasta y parte del elenco conversarán con la audiencia.

"Retrato Familia"

Ambas funciones integran un esfuerzo para promover historias creadas en Jalisco. A través de una bolsa de 500 mil pesos, el programa Cine hecho en Jalisco apoya la promoción y exhibición de más de 20 proyectos cinematográficos, acercando a la comunidad el talento local y sus diversas formas de narrar.

PARA SABER