“Les Girafes – Opérette Animalière”, marionetas gigantes en Guadalajara

Guadalajara vivirá tres días de arte monumental con la llegada del espectáculo urbano “Les Girafes – Opérette Animalière”, una puesta en escena internacional que combina ópera, comparsas, arte circense, danza, performance y efectos especiales a través de siete marionetas de jirafas de ocho metros de altura. El montaje formará parte del cierre del Festival cultural LATE 2025, impulsado por Cultura Guadalajara.
Más de 100 artistas locales e internacionales integrarán este espectáculo callejero que ha recorrido ciudades como Sevilla, Metz y Bradford. En la capital jalisciense ofrecerá tres funciones distintas, cada una con una narrativa propia, que en conjunto buscan propiciar un encuentro comunitario lleno de magia y emoción. La entrada a todas las presentaciones será libre.
El evento marcará el cierre simbólico de LATE 2025, iniciativa que durante el año sumó ocho mil actividades culturales, más de 400 mil asistentes y la participación de más de seis mil artistas y gestores culturales. Con ello, el Gobierno tapatío refrenda su apuesta por mantener los espacios públicos activos y accesibles mediante programación artística continua.
El espectáculo estará a cargo de la compañía local Cabaret Capricho —conformada por actores, clowns, bailarines, acróbatas y músicos— y de la reconocida Compagnie Off, agrupación francesa con más de tres décadas transformando el espacio urbano en escenarios vivos. También se sumarán colectivos como Fuoco di Strada, Circo Mexica, Zaikocirco e integrantes del Inart.
NUMERALIA
- 3 días de espectáculo en calle
- 2 sedes principales: Paseo Alcalde y Glorieta Minerva
- 1:30 hrs de duración por función
- 7 títeres monumentales de jirafas
- 8 m de altura por jirafa
- 100 mil asistentes proyectados
- 30 mdp de derrama económica estimada (CONACO)
- 100 artistas locales e internacionales en escena
CIERRES VIALES
- Calles Aurelio Aceves y Fernando de Celada en torno a Glorieta Minerva
- Av. de los Arcos en cruce con José María Morelos y con Manuel López Cotilla
PARA SABER
Les Girafes – Opérette Animalière
- Viernes 21 de noviembre, 16:30 hrs – Paseo Alcalde (entre Juárez e Hidalgo)
- Sábado 22 de noviembre, 17:30 hrs – Glorieta Minerva (desde Arcos de Vallarta)
- Domingo 23 de noviembre, 10:30 hrs – Vía Recreativa (de Arcos de Vallarta a Minerva)
- ¿Dónde? Paseo Alcalde, Glorieta Minerva y Vía Recreativa
- Acceso: Libre y para todo público