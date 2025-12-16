Inauguran pista de hielo y rueda de la fortuna del Festival de Invierno Ilusionante 2025 en Guadalajara

Como parte del Festival de Invierno Ilusionante 2025, La Navidad al Estilo Jalisco, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, encabezó la inauguración de la pista de hielo del Centro Histórico de Guadalajara, acompañado por Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal, y Lorena Martínez Ramírez, Directora General de la Agencia de Entretenimiento de Jalisco.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración de la Pista de Hielo del Festival Ilusionante en Paseo Fray Antonio Alcalde

La apertura marca el inicio de una de las temporadas decembrinas con mayor oferta de entretenimiento gratuito para las familias jaliscienses.

Entre los atractivos más esperados se encuentran la pista de hielo y la rueda de la fortuna instaladas en Paseo Alcalde, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento, y los gobiernos municipales. Durante el evento, Pablo Lemus destacó la importancia de generar espacios de convivencia familiar y agradeció la confianza de la ciudadanía, deseando a las familias una Navidad llena de momentos memorables.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración de la Pista de Hielo del Festival Ilusionante en Paseo Fray Antonio Alcalde

El Gobernador invitó a las y los asistentes a disfrutar de la belleza del Centro Histórico durante estas fechas, resaltando la iluminación, los árboles decorativos y la vista de la Catedral Metropolitana, la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres y la rueda de la fortuna. Subrayó que el Festival Ilusionante busca mantener viva la capacidad de asombro y fortalecer el sentido de comunidad en esta temporada.

Gracias a la colaboración con los municipios, el Festival de Invierno Ilusionante 2025 se extiende con posadas, conciertos, pastorelas, espectáculos de danza, música y actividades culturales en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Puerto Vallarta. Lorena Martínez Ramírez señaló que el objetivo es llevar esta celebración a más municipios y anunció que este año también habrá pista de hielo en Zapopan. Por su parte, Verónica Delgadillo afirmó que se trabaja en equipo para garantizar la seguridad y el disfrute de todas las personas asistentes.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración de la Pista de Hielo del Festival Ilusionante en Paseo Fray Antonio Alcalde

PARA SABER

La pista de hielo permanecerá abierta de manera gratuita hasta el 7 de enero de 2026, en un horario de 9:30 a 21:30 horas, con un receso de 14:30 a 16:30 horas. Ubicada frente a la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, cuenta con ciclos de patinaje cada 20 minutos y medidas especiales para niñas y niños.

Además, la rueda de la fortuna operará sin costo frente a la Plaza de Armas, de 14:00 a 21:00 horas.