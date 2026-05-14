Vive La ConCo 2026: Guadalajara se prepara para un fin de semana de anime, cosplay y doblaje

La cultura geek, el anime, los videojuegos y los cómics volverán a apoderarse de Guadalajara este 16 y 17 de mayo con la llegada de Vive La ConCo 2026, una de las convenciones de cultura pop más importantes del occidente de México.

Vive La Conco 2026

El encuentro se realizará en la Expo Guadalajara y reunirá a miles de aficionados provenientes de distintos estados del país interesados en el manga, la animación japonesa, el cosplay y las industrias del entretenimiento digital.

Durante dos días el recinto se convertirá en un enorme escaparate de personajes fantásticos, concursos de cosplay, mercancía coleccionable, videojuegos y actividades relacionadas con la cultura pop contemporánea. La convención contará además con áreas gamer, exhibiciones temáticas, karaoke, espacios para artistas independientes y venta de figuras, manga y artículos de colección.

Uno de los principales atractivos del evento serán nuevamente los invitados del doblaje latinoamericano, una industria que en México posee enorme prestigio y reconocimiento entre los seguidores del anime y la animación.

Entre los nombres que más expectativa han generado destaca Humberto Vélez, reconocido internacionalmente por interpretar durante años la voz de Homero Simpson en la versión latinoamericana de Los Simpson. Su presencia se ha convertido en uno de los mayores atractivos de la convención, especialmente para los fanáticos de la icónica serie animada creada por Matt Groening.

Vive La Conco 2026

La participación de Humberto Vélez ha provocado entusiasmo en redes sociales entre seguidores del doblaje y la cultura geek, quienes esperan conferencias, sesiones de fotografías, autógrafos y encuentros cercanos con el actor. Para muchos asistentes, este tipo de convenciones representan una oportunidad única de convivir con las voces que marcaron su infancia y adolescencia a través de caricaturas, anime y películas dobladas al español.

Además de Vélez, distintas publicaciones y rumores relacionados con Vive La ConCo también han mencionado posibles participaciones de artistas del doblaje y creadores de contenido vinculados al anime y los videojuegos.

Entre los nombres que circulan entre los aficionados aparecen Laura Torres, famosa por dar voz a Gokú niño en Dragon Ball; Yamil Atala; Dafnis Fernández; Pepe Vilchis y otros invitados relacionados con el entretenimiento digital y el cosplay profesional. Aunque algunos nombres continúan pendientes de confirmación oficial, la expectativa entre los seguidores del evento continúa creciendo conforme se acerca la fecha.

Otro de los fenómenos que más llaman la atención dentro de Vive La ConCo es el cosplay. Lo que hace algunos años era visto como una actividad marginal hoy se ha convertido en una forma de expresión artística y performática. Muchos asistentes invierten meses en confeccionar complejos vestuarios inspirados en personajes de franquicias como Naruto, Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer, Marvel o videojuegos populares.

Las convenciones de anime y cómics también reflejan el crecimiento de las industrias culturales asiáticas y digitales en México. El manga y el anime dejaron hace tiempo de ser productos exclusivos de nicho para convertirse en fenómenos globales impulsados por plataformas de streaming y redes sociales.

Guadalajara, considerada uno de los principales polos tecnológicos y culturales del país, se ha consolidado además como una ciudad clave para este tipo de encuentros juveniles.

Vive La Conco 2026

Las actividades de Vive La ConCo 2026 se realizarán en los salones México 1, 2 y 3 de Expo Guadalajara en un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche. Los boletos tienen un costo aproximado desde 170 pesos por día y el acceso estará abierto para público de todas las edades. (expoguadalajara.mx

Con invitados del doblaje, cosplay, videojuegos y entretenimiento digital, Vive La ConCo promete convertir nuevamente a Guadalajara en el epicentro mexicano de la imaginación fantástica y la cultura geek durante todo un fin de semana.