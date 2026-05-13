Cine Hecho en Jalisco llevará producciones locales a plazas, recintos culturales y municipios

Con el objetivo de abrir más espacios de exhibición para el cine local y acercar al público historias filmadas desde Jalisco, la Secretaría de Cultura estatal y Filma Jalisco presentaron la primera temporada de “Cine Hecho en Jalisco”, un circuito gratuito que proyectará cortometrajes y largometrajes realizados por cineastas jaliscienses o radicados en la entidad.

Durante la presentación, autoridades culturales y audiovisuales destacaron que esta estrategia busca fortalecer la circulación de producciones locales más allá de festivales o plataformas, generando nuevas pantallas en espacios públicos, culturales y comunitarios.

El director de Promoción Fílmica y Audiovisual de Filma Jalisco, Alejandro Tavares, resaltó que el estado cuenta con un importante semillero de talento, pero el desafío principal es lograr que estas obras lleguen a sus audiencias.

Por su parte, representantes de la Secretaría de Cultura subrayaron que el proyecto también apuesta por formar públicos y descentralizar la oferta cinematográfica, llevando funciones no sólo a la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino también a municipios como Tequila, Chapala y Ajijic.

La programación se desarrollará del 18 al 31 de mayo en dos etapas e incluirá cinco programas temáticos con un formato de cortometraje y largometraje por función, abordando identidad, suspenso, diversidad, nuevos comienzos y una muestra especial de cortos.

La cartelera contempla 12 obras, entre ellas títulos reconocidos en festivales como El Círculo de los Mentirosos y No gracias, ya no fumo, así como producciones familiares y propuestas para públicos jóvenes y adultos.

Con esta iniciativa, las dependencias organizadoras buscan que el cine hecho en Jalisco fortalezca la memoria visual del estado, conecte con sus comunidades y consolide nuevas rutas de exhibición para creadores emergentes y consolidados.

Programa – Temporada de cine jalisciense

Lunes 18 de mayo | 18:00 horas

Ciudad Creativa Digital (Independencia 55, Zona Centro, Guadalajara)

Proyección de: Mi lugar favorito y Un mexicano en la luna

Martes 19 de mayo | 19:00 horas

Sesión Live desde redes sociales de Cultura Jalisco

Entrevistas y cápsulas digitales con realizadores

Miércoles 20 de mayo | 19:00 horas

Sesión Live desde redes sociales de Cultura Jalisco

Entrevistas y cápsulas digitales con realizadores

Jueves 21 de mayo | 18:00 horas

Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (C. Francisco Rojas González 155, Guadalajara)

Proyección de: Flores y El Círculo de los Mentirosos

Cupo limitado: 90 personas

Viernes 22 de mayo | 18:00 horas

Teatro Alarife

Proyección de: Radiestesia y Día de Muertos

Sábado 23 de mayo | 19:00 horas

Edificio Arroniz (C. Zaragoza 224, Zona Centro, Guadalajara)

Especial de cortometrajes

Cupo limitado: 130 personas

Domingo 24 de mayo | 19:00 horas

Jalisco Paseo Interactivo (JAPI)

Proyección abierta de: Mi lugar favorito y Un mexicano en la luna

Lunes 25 de mayo | 19:00 horas

Sesión Live desde redes sociales de Filma Jalisco

Martes 26 de mayo | 19:00 horas

Sesión Live desde redes sociales de Filma Jalisco

Miércoles 27 de mayo | 19:00 horas

Sesión Live desde redes sociales de Filma Jalisco

Jueves 28 de mayo | 19:00 horas

Auditorio Tequila (Jesús Rodríguez de Híjar 26, Centro, Tequila, Jalisco)

Proyección de: Flores y El Círculo de los Mentirosos

Viernes 29 de mayo | 19:00 horas

Plaza Pública de Tequila (Albino Rojas 16, El Rastro, Tequila, Jalisco)

Proyección de: Mi lugar favorito y Un mexicano en la luna

Sábado 30 de mayo | 19:00 horas

Plaza Pública de Chapala

Proyección de: Radiestesia y Día de Muertos

Aforo estimado en plazas públicas: 150 personas por función

Domingo 31 de mayo | 18:00 horas

Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera

(Carretera Chapala-Jocotepec 168, Col. La Floresta, Ajijic)

Clausura con: Para toda la vida y No gracias, ya no fumo