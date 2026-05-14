Octavo Foro de Museos MUSA reunirá arte, diálogo y reflexión

El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) será sede del Octavo Foro de Museos MUSA entre arte y conversación, un espacio de intercambio de ideas que se celebrará el próximo lunes 18 de mayo en el Paraninfo Enrique Díaz de León.
Bajo el lema Horizontes compartidos, el foro ofrecerá conferencias y mesas de diálogo con especialistas del ámbito museístico y cultural, entre ellos Ana Karina Vázquez, Marco Saavedra, Gabriela Gil Verenzuela y María Fernanda Matos Moctezuma.
La actividad, dirigida a profesionales, estudiantes y público en general, forma parte de las conmemoraciones por el Día Internacional de los Museos y se realiza en colaboración con University of Guadalajara Foundation | USA y Legado Grodman.
- Fecha: 18 de mayo
- Lugar: Paraninfo Enrique Díaz de León, Museo de las Artes (MUSA)
- Costo: Entrada gratuita
- Registro: https://forms.gle/Mm5w8fvGtQPjcQsy5
- Programa completo: www.forodemuseos.mx