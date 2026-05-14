Octavo Foro de Museos MUSA reunirá arte, diálogo y reflexión

El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) será sede del Octavo Foro de Museos MUSA entre arte y conversación, un espacio de intercambio de ideas que se celebrará el próximo lunes 18 de mayo en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

Foro de Museos MUSA, en el Paraninfo "Enrique Díaz de León"

Bajo el lema Horizontes compartidos, el foro ofrecerá conferencias y mesas de diálogo con especialistas del ámbito museístico y cultural, entre ellos Ana Karina Vázquez, Marco Saavedra, Gabriela Gil Verenzuela y María Fernanda Matos Moctezuma.

La actividad, dirigida a profesionales, estudiantes y público en general, forma parte de las conmemoraciones por el Día Internacional de los Museos y se realiza en colaboración con University of Guadalajara Foundation | USA y Legado Grodman.