Mr. Bungle: culto a la música

Mike Patton: “Lo ideal es estar en cambio constante, envuelto en esa vorágine”.
Una banda de culto es aquella que construye una base de seguidores profundamente apasionada y devota. No depende del éxito masivo ni de la lógica comercial, sino de un nicho —a menudo excéntrico, underground o contracultural— que valora su obra por el impacto cultural, emocional o ideológico que genera, más allá de la fama.
Mike Patton lo sabe mejor que nadie y se ha dedicado, a lo largo de su carrera, a formar y habitar varias de esas bandas de culto.
Michael Allan Patton (Eureka, California, 27 de enero de 1968), mejor conocido como Mike Patton, es cantante, compositor, productor, letrista, multiinstrumentista y actor estadounidense. Es reconocido principalmente por ser el vocalista de Faith No More, además de encabezar proyectos como Dead Cross, Mr. Bungle, Tomahawk, Lovage, Fantômas y Peeping Tom, entre otros.
Patton ya ha visitado Guanatos con Faith No More, presentándose en el Auditorio Telmex hace algunos años. Este 2026 regresa a Guadalajara con Mr. Bungle, el próximo 15 de enero, en el Teatro Estudio Cavaret. Una desconexión total de la realidad que no te puedes perder.
Los accesos están disponibles a través de Boletomóvil.
Mr. Bungle
Grupo estadounidense de música experimental formado en 1985, cuando sus integrantes aún cursaban la secundaria. El nombre: Mr. Bungle, proviene de un personaje de una película educacional infantil. La banda publicó cuatro demos antes de firmar con Warner Bros. Records, sello con el que lanzó tres álbumes de estudio entre 1991 y 1999.
Tras una gira de promoción en el año 2000, la banda se separó oficialmente en 2004. A pesar de diversos cambios en sus inicios, la alineación más duradera estuvo integrada por Mike Patton (voz), Trey Spruance (guitarra), Trevor Dunn (bajo), Clinton “Bär” McKinnon (saxofón) y Danny Heifetz (batería).