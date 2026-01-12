La música independiente de Jalisco celebra su novena edición con 100 Canciones Jaliscienses 2025

El próximo 16 de enero de 2026, el proyecto 100 Canciones Jaliscienses celebrará su novena edición con la Entrega de Reconocimientos 2025, consolidándose como uno de los ejercicios más relevantes de difusión, visibilización y fortalecimiento de la música independiente en Jalisco.

100 canciones jaliscienses (Cortesía)

El evento, presentado por Reverberante y Nazil, tendrá lugar en el Centro de Vida La Perla —antes Plaza La Perla—, un espacio enfocado en la cultura, el encuentro y las experiencias comunitarias. La ceremonia iniciará a las 20:00 horas y el acceso será gratuito, con registro previo.

El objetivo de 100 Canciones Jaliscienses es ofrecer, a través de una selección anual de cien temas, un panorama representativo de las creaciones musicales independientes producidas en Jalisco durante el último año, fomentando la vinculación entre artistas, gestores culturales, medios de comunicación y público.

Para esta edición, el proceso de registro reunió alrededor de 700 canciones, enviadas por proyectos provenientes de 34 municipios del estado, lo que refleja la diversidad, el alcance territorial y la vitalidad de la escena musical jalisciense. La lista oficial fue conformada exclusivamente a partir del registro abierto realizado entre enero y diciembre de 2025.

Una noche de celebración y reconocimiento

La ceremonia contará con diversas actividades, entre las que destacan:

Alfombra roja

Presentación de ganadores por nominación

Entrega de reconocimientos

Invitados especiales

Activaciones y experiencias diseñadas para artistas

Como parte del festejo, se realizarán showcases en vivo de proyectos que representan la pluralidad sonora de la música independiente del estado. Las presentaciones confirmadas son de The Space Ocean, Los Delgallo, Alameda, Ezra Faello, Habitantes, Jozza Muñoz, Silent Noir, Freak La Femme y Martes de Ministro.

Categorías y votación

En esta edición se entregarán premios en ocho categorías:

Canción del Año

Colaboración del Año

Álbum / EP del Año

Video del Año

Artista Revelación

Show del Año

Productor del Año

Joyita Oculta 2025

Las y los ganadores serán elegidos mediante votación abierta al público a través del sitio web de VAMA Producciones, del jueves 8 al miércoles 14 de enero. Además, se otorgarán dos reconocimientos especiales por trayectoria a proyectos que han dejado una huella significativa en la música independiente de Jalisco.

Los premios de esta edición consisten en piezas artesanales únicas, diseñadas por Flor de Capomo, un taller jalisciense especializado en barro y cerámica, que combina una visión urbana con raíces artesanales.

Con nueve años de historia, 100 Canciones Jaliscienses reafirma su compromiso con la construcción de comunidad, el reconocimiento del talento local y la creación de espacios donde la cultura independiente continúa creciendo y resonando con fuerza.

El acceso al evento es gratuito mediante boleto digital, disponible a través de Passline en el enlace:

www.passline.com/eventos/premiacion-100-canciones-jaliscienses