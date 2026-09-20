“¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pausa en tu vida? Pausa no significa rendirse ni abandonar nada. Se trata de descansar, de darse un espacio para respirar y tomar fuerzas para poder seguir adelante con una mejor perspectiva. Hoy el mundo nos exige rapidez, productividad, logros constantes... pero ¿a qué costo?”.

Gisela Gilges, autora de “Biopausia”

Dedicada al estudio y la reflexión sobre el desarrollo personal, la conciencia y la transformación de los procesos vitales, Gisela Gilges es una escritora y conferencista argentina dedicada al Life Coach: “herramienta que mejor ayuda a las personas a concretar las metas y dejar atrás los condicionamientos. No hay prácticamente otro método que permita lograr cambios tan positivos y en tan poco tiempo…”.

Con conocimientos en neurología, psicología y grafología; y experiencia corporativa como Jefe de Empleos, Talento y Desarrollo Humano, Gilges propone a través de su trabajo una mirada orientada a reconocer “la importancia de detenerse, escucharse y reconectar con las propias necesidades en un mundo marcado por la prisa y la exigencia constante”.

Con una escritura cercana y sensible, Gisela ha invitado a sus lectores a reflexionar, desde varios frentes, sobre la importancia del bienestar, el autoconocimiento y la posibilidad de construir una vida más consciente y equilibrada.

La autora de “Una cita en el piso 32. Tu experiencia de Coaching.”, “La sensibilidad. Mi Super Poder”, “Amarantia. Hay un nuevo modo de habitarte”, “Serás tan feliz como insistas. Domina tus amenazas emocionales”, “El libro mágico de los niños valientes” y muchos otros más, nos propone con “Biopausia. El poder transformador de la pausa consciente” una invitación a detenernos en medio de la vorágine cotidiana para escuchar a nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestras verdaderas necesidades.

A través de una historia familiar basada en hechos reales, la autora explora las consecuencias de vivir bajo la presión constante, la exigencia y la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás. Con una mirada sensible y profunda, el libro aborda los momentos de crisis, agotamiento y transformación que pueden llevarnos a replantearnos nuestra forma de vivir.

“Biopausia”, libro de Gisela Gilges

La “Biopausia” surge así como una pausa necesaria y consciente: un espacio para respirar, reconectar con uno mismo y recuperar el equilibrio. Y, sobre todo, nos recuerda que detenerse “no es renunciar, sino abrir la posibilidad de escucharnos, comprendernos y elegir un nuevo camino.

Es una propuesta para transformar las pausas y las crisis en oportunidades de crecimiento personal y de una vida más consciente…”.