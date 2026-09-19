Ángel Cammen explora identidad y memoria a través de la pintura

La pintura de Ángel Cammen encuentra en Guadalajara un nuevo espacio para mostrar hacia dónde se ha movido su trabajo. El artista originario de Nuevo León presenta “¿Quién podría dormir a través de todo ese ruido?“, una exposición individual que reúne pinturas inéditas realizadas durante el último año y que dan cuenta de una etapa reciente en su producción.

Con curaduría de Guillermo Santamarina, la muestra parte de uno de los recursos que han acompañado a Cammen en su trayectoria: el autorretrato. Sin embargo, en estas nuevas piezas la figura ya no aparece aislada, sino relacionada de manera más estrecha con interiores, paisajes y escenas cotidianas.

“¿Quién podría dormir a través de todo ese ruido?” de Ángel Cammen

El espacio también cuenta

En esta nueva serie, los lugares adquieren un papel importante dentro de las pinturas. Ya no son únicamente escenarios donde aparecen los personajes, sino elementos que participan en la construcción de las imágenes y ayudan a hablar de asuntos como la identidad, la memoria, el afecto y las relaciones humanas.

La exposición permite así acercarse a una pintura que conserva una dimensión personal, pero que amplía su mirada hacia aquello que rodea a sus figuras. El resultado es un conjunto de obras recientes en las que lo cotidiano funciona como punto de partida para construir otras lecturas.

Ángel Cammen expone “¿Quién podría dormir a través de todo ese ruido?”

Un artista en crecimiento

Ángel Cammen nació en Nuevo León en 1997 y es licenciado en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su práctica se desarrolla principalmente alrededor de la pintura y del autorretrato, desde donde ha abordado temas como la identidad, la memoria, el paisaje y los vínculos humanos.

Entre sus exposiciones individuales se encuentran “Madre, estoy viviendo con un hombre”, presentada en el Centro Cultural Plaza Fátima en 2024, y “Salaverna”, realizada en Bodega OMR en 2025. Su obra también ha estado presente en espacios y proyectos como Travesía Cuatro, Alma Colectiva, Zona MACO y la Casa de la Cultura de Nuevo León.

Este 2026 representa además un momento relevante en su trayectoria: su obra fue incorporada a la Colección FEMSA y realizó una residencia artística en Cobertizo, Estado de México.

Guadalajara como punto de encuentro

La llegada de esta exposición a Guadalajara también tiene un componente especial para Cammen. Fue en esta ciudad donde Alma Colectiva realizó una de las primeras adquisiciones de su obra, una relación que ahora continúa con este proyecto.

La muestra es impulsada por NAGG (Not A Gallery Gallery), plataforma independiente de arte contemporáneo fundada en Guadalajara en 2022 por Clarisa Navarro. Al no contar con una sede permanente, NAGG trabaja mediante exposiciones pop-up y colaboraciones, buscando que cada proyecto se adapte al espacio y a las circunstancias que lo acompañan.

En esta ocasión, el proyecto se realiza en colaboración con Alma Colectiva y tiene como sede Central de Arte, otro punto ligado a la historia cultural y artística de Guadalajara.

Una casa para el arte

Alma Colectiva es una colección de arte contemporáneo que comenzó en Guadalajara durante la década de los ochenta, a partir del interés de Aurelio López y Pepis Martínez por el arte y la cultura. Actualmente cuenta con cinco sedes, cuatro bibliotecas y más de mil 700 obras.

Central de Arte es una de esas sedes y resguarda, entre otros acervos, la biblioteca personal de Salvador López Chávez, fundador de Calzado Canadá, así como la biblioteca de Jorge Álvarez del Castillo, fundador de El Informador. El espacio también ha funcionado como punto de encuentro para exposiciones, performances y presentaciones de libros dentro de la escena artística tapatía.

En este contexto, “¿Quién podría dormir a través de todo ese ruido?" reúne por primera vez un conjunto amplio de pinturas recientes de Cammen y permite acercarse a una etapa en la que su pintura amplía la relación entre figura, espacio y experiencia personal.

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