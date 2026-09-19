Mascota, 11 años de magia entre montañas y tradición

Entre montañas, calles empedradas, arquitectura colonial y paisajes que invitan a bajar el ritmo, Mascota celebra este septiembre 11 años de haber recibido el nombramiento de Pueblo Mágico.

La fecha se conmemora el 25 de septiembre y representa una oportunidad para redescubrir este destino de la Sierra Madre Occidental, ubicado a menos de cuatro horas de Guadalajara.

Templo Inconcluso, Mascota (Gabriel Altamirano Rocha)

Conocida como “La Esmeralda de la Sierra”, Mascota ha construido su atractivo turístico alrededor de una combinación particular de historia, naturaleza y tradiciones. Caminar por su centro, observar sus antiguas casonas, conocer sus espacios históricos o acercarse a sus paisajes serranos permite entender por qué el municipio forma parte del programa de Pueblos Mágicos.

Uno de sus principales referentes es el Museo de Arqueología, recinto que conserva parte de la memoria de las antiguas civilizaciones que habitaron esta región desde hace miles de años. A este patrimonio se suma el Templo Inconcluso de la Preciosa Sangre, uno de los sitios más reconocibles del municipio, cuyas paredes de piedra y jardines forman un escenario que se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados de Mascota.

La gastronomía y las tradiciones también forman parte de la experiencia. La raicilla, producto con denominación de origen y uno de los emblemas de la región, es parte de la identidad de este territorio, donde la cocina local complementa la visita con sabores propios de la sierra.

Templo Inconcluso, Mascota

Septiembre para conocer Mascota

El aniversario llega acompañado por una temporada especialmente activa para el municipio. Durante septiembre, las Fiestas Patrias dejan lleno de ambiente sus calles y la plaza principal con música, actividades tradicionales.

Para quienes buscan combinar la visita con actividades al aire libre, la Presa Corrinchis ofrece un entorno rodeado de montañas y bosques que permite disfrutar del paisaje serrano.

A estos atractivos se suman las actividades religiosas dedicadas a Nuestra Señora de los Dolores, que forman parte de las tradiciones más arraigadas del municipio durante septiembre.

Rincón de Ixcatán Mascota

Una invitación a la sierra

A 11 años de convertirse en Pueblo Mágico, Mascota mantiene una propuesta que va más allá de una visita de paso. Su arquitectura, vestigios históricos, naturaleza, gastronomía y tradiciones ofrecen distintos motivos para recorrerlo y descubrirlo con calma.

Presa Corrinchis, Mascota

Este septiembre puede ser un buen momento para hacer una escapada a la sierra, caminar por sus calles, conocer sus espacios históricos, disfrutar de la Presa Corrinchis o simplemente sentarse en su plaza y dejar que el ambiente de pueblo haga lo suyo.

Mascota celebra 11 años como Pueblo Mágico y lo hace manteniendo viva una identidad que invita a regresar.