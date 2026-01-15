ECRO abre convocatoria 2026 para la Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles

La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) lanzó su convocatoria de admisión 2026 para cursar la Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, un programa especializado en la formación de profesionales dedicados al estudio, conservación y restauración del patrimonio cultural de México.

El proceso de registro inició el 12 de enero y concluirá de manera definitiva el 7 de mayo. A partir de esa fecha, ya no será posible incorporarse al procedimiento de selección para el ciclo escolar 2026–2031. El trámite se realiza en línea mediante el envío de documentación académica y personal, además del pago de derechos de admisión.

Con un cupo máximo de 25 estudiantes por generación, la ECRO mantiene un modelo de formación intensiva y personalizada, con un enfoque interdisciplinario que articula ciencias naturales, ciencias sociales y artes. La licenciatura integra asignaturas como química, biología, física aplicada, historia del arte y patrimonio cultural, además de seminarios-taller donde el alumnado trabaja directamente con bienes patrimoniales.

El proceso de admisión consta de tres fases obligatorias. La segunda etapa contempla la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) del Ceneval, en modalidad desde casa, con fecha única el 29 de mayo y notificación de resultados el 15 de junio.

Quienes acrediten el examen avanzarán a la tercera fase, que será presencial en las instalaciones de la ECRO, ubicadas en el Barrio de Analco, en Guadalajara. Ahí se aplicarán pruebas de habilidades prácticas y entrevistas individuales los días 24 y 25 de junio. El dictamen final de aspirantes admitidos se publicará el 26 de junio a partir de las 14:00 horas.

Además de su rigor académico, la licenciatura ofrece un amplio campo laboral. Las y los egresados pueden integrarse a proyectos de restauración del patrimonio, museos, bibliotecas, archivos, sitios arqueológicos o desarrollar talleres independientes, tanto en el ámbito público como privado, con proyección nacional e internacional.

La ECRO es una institución pública de educación superior, única en el occidente del país dedicada exclusivamente a la conservación y restauración del patrimonio cultural. Sus estudios cuentan con validez oficial y cédula profesional federal, lo que ha permitido que sus egresados ejerzan también en el extranjero.

DATOS

Carrera: Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles

Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles Institución: Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO)

Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) Inicio de registro: 12 de enero

12 de enero Cierre de convocatoria: 7 de mayo

7 de mayo Registro en línea:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm7cyERX2GER0-4FC-GcIagqIzFy_wU2pVM_tyR4R_c-973A/viewform

Examen Ceneval (EXANI-II): 29 de mayo

29 de mayo Resultados del examen: 15 de junio

15 de junio Pruebas prácticas y entrevistas: 24 y 25 de junio

24 y 25 de junio Publicación de admitidos: 26 de junio, 14:00 h

26 de junio, 14:00 h Cupo máximo: 25 estudiantes

25 estudiantes Costo semestral: 6,390 pesos

6,390 pesos Derechos de admisión: 1,600 pesos

1,600 pesos Inicio de clases: 27 de julio

27 de julio Duración: Ciclo 2026–2031

Ciclo 2026–2031 Convocatoria:

https://www.ecro.edu.mx/convocatoria-de-admision-2026