La conducción del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) quedó en manos de José Luis Esquivel Velasco, quien fue electo este sábado como nuevo presidente del organismo, tras una sesión de votación presencial realizada en el Ágora del Ex Convento del Carmen, en Guadalajara.

Asume José Luis Esquivel presidencia del CECA (Hector Jesus Hernandez Ortega)

La designación se concretó durante una reunión extraordinaria de las y los consejeros, quienes definieron el relevo de la presidencia mediante el mecanismo previsto en la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, que exige mayoría calificada y sufragio directo entre los integrantes presentes.

Con ello, el CECA formalizó el inicio de una nueva etapa en su periodo 2025-2028.

Esquivel agradeció el respaldo del pleno y llamó a consolidar un Consejo articulado y activo.

Entre las líneas de acción que delineó para su gestión, el nuevo presidente destacó la intención de fortalecer la presencia del CECA en el interior del estado, mediante la visita a municipios y la conformación de consejos municipales de cultura, los cuales, en su opinión, darán solidez al Consejo Estatal y permitirán una interlocución más cercana con las comunidades locales.

La elección de la presidencia se dio en el marco de la reciente renovación del CECA, cuya instalación formal se realizó el pasado 17 de diciembre con la toma de protesta de las y los consejeros que integran el organismo para el periodo 2025-2028.

El acto se llevó a cabo en el Ex Convento del Carmen y fue encabezado por Natalia Armienta Oikawa, presidenta saliente del CECA, quien dio paso al nuevo proceso de elección interna.

A la sesión asistió también Héctor Alejandro Gómez Barragán, Director de Desarrollo Institucional, en representación de Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco.

El CECA está conformado por 31 consejeros titulares y siete suplentes, provenientes de disciplinas como artes plásticas, música, teatro, danza, cine y video, letras, artesanías, patrimonio edificado, cultura popular, culturas indígenas y afromexicanas, así como arte público y efímero.

Se trata de un órgano honorífico y consultivo que funge como puente entre la autoridad cultural y la comunidad artística del estado.