“Alerta Extinción”: Una fusión de terror y humor

Esta es una película de terror con una narrativa muy peculiar que mezcla el suspenso con el humor y un poco de romance, en una aventura vertiginosa con elementos de películas clase B, pero con buenos actores y buenos efectos.

“Alerta Extinción”

Teacake y Naomi, dos jóvenes empleados de una empresa de auto almacenamiento construida sobre el terreno de una antigua base militar estadounidense, viven el turno nocturno más extremo de sus vidas cuando un hongo letal escapa del nivel más profundo de la base, tras permanecer sellado por el gobierno durante décadas. A medida que la temperatura sube bajo tierra, este microorganismo altamente contagioso se multiplica sin control, amenazando a los habitantes de las instalaciones: humanos y de otro tipo.

“Alerta Extinción” es una mezcla explosiva de emoción y entretenimiento en una sola película. Un épico thriller de ciencia ficción a contrarreloj, dirigido por el galardonado Jonny Campbell, basado en una inquietante historia inspirada en la ciencia real y escrita por el multipremiado David Koepp, reconocido guionista que anteriormente adaptó “Jurassic Park”.

Como director, Jonny Campbell revivió recientemente a Drácula con gran éxito internacional, y ahora entrega otra deliciosa fusión de géneros. Como el público está por descubrir, no podría haber un equipo más perfecto para dar vida a lo que está por desatarse: una historia tan terrorífica como divertida.

“Alerta Extinción”

La película entrelaza un audaz toque de horror corporal con un romance chispeante que surge entre dos de las estrellas más destacadas del momento. Llena de diálogos afilados y secuencias cargadas de adrenalina, irradia un tono que combina lo retro con lo contemporáneo, mientras Liam Neeson se divierte a lo grande en uno de sus papeles más carismáticos. El resultado es un espectáculo vibrante, desbordante de energía y estilo, que solo puede disfrutarse plenamente en la pantalla grande.

“Este hongo extraordinariamente contagioso es traído del espacio, luego enterrado por el gobierno y olvidado”, explica Koepp sobre la trama. “Esta es la historia de aquella noche, dos décadas después, cuando un par de guardias de seguridad lo descubren en un almacén y todo comienza a desatarse”.

En Jonny Campbell, Polone encontró a un director con una visión distintiva y un talento

especial para lo macabro y lo travieso. “Gavin y David habían visto Drácula y les gustó el tono de horror, comedia y gore que habíamos creado allí”, comenta Campbell.

“Alerta Extinción”

“‘Alerta Extinción’ tiene una irreverencia en la misma línea. Además, posee una atmósfera y un estilo que me resultaron increíblemente gratificantes. Todos buscan hacer algo único, pero en este caso realmente creo que lo logramos. Siempre me ha atraído lo impredecible, y lo que hemos conseguido tiene una diversión genuina que surge de forma orgánica”.

Además, según sus protagonistas, Joe Keery (el mismo de “Stranger Things”) y Georgina Campbell, esta película representa una propuesta única y sumamente atractiva.

“Creo que es la película perfecta para una cita de viernes por la noche”, sonríe Keery, describiéndola como una auténtica montaña rusa para el público. “Tal vez la película para la cita más rara que exista. Porque es asquerosa, romántica, divertida… una comedia, terror y thriller todo en uno. La gente se enamora… y también explota”.

Georgina Campbell sonríe ante la descripción de Keery, totalmente de acuerdo. “Es épico”, afirma. “Es realmente genial. Interpretamos a dos personas cuya necesidad de superarse mutuamente los lleva cada vez más lejos… hacia quién sabe qué. En el camino, descubren una historia con consecuencias realmente graves”.

“Alerta Extinción”

Al igual que en algunos de los anteriores éxitos de alto concepto de Koepp, esta historia

igualmente asombrosa parte de un hecho real y lo transforma en el eje central de un espectáculo hollywoodense lleno de acción y adrenalina.

“La premisa de esta historia es que un experimento científico en el espacio sale terriblemente mal, y un hongo parasitario regresa a la Tierra”, explica el director. “A partir de ahí, un experimentado agente de bioterrorismo interpretado por Liam Neeson, junto a dos empleados comunes del turno nocturno, Teacake (Joe Keery) y Naomi (Georgina Campbell), deberán salvar a la humanidad”.

“Se llama ‘Cold Storage’ (“Bodega Refrigerada” titulo original) porque, hace unos 20 años, el ejército almacenó esta sustancia en lo profundo de una antigua mina para investigarla,” explica. “Pero con el cambio climático y el aumento de las temperaturas, este espécimen (una nueva especie enterrada y olvidada) logra escapar. Ha estado, por así decirlo, hibernando… hasta que despierta y comienza a propagarse”.

Y si todo eso suena un poco inverosímil, vale la pena aclarar que Koepp no se lo inventó del todo. “En cierto modo, esta película tiene un tono similar al de Jurassic Park, la ciencia detrás de la historia está bien fundamentada y cuidadosamente investigada”, explica el reconocido guionista, quien adaptó su propia novela publicada en 2019 con gran éxito de crítica.

Una película muy entretenida, muy al estilo de ciertos títulos ochenteros del género de terror, donde lo absurdo se junta con lo serio y aunque el terror es el dominante de la historia, se da el lujo de darnos algo de romance y humor, además de una buena dosis de emoción y de pronto la trama nos captura.

“Alerta Extinción”

Recomendable para los cinéfilos que gustan de gustan del cine de terror con toques ochenteros. ¡Nos vemos en el cine!

