Bersuit Vergarabat: porteños de ley y himnos eternos

Conocí a Bersuit Vergarabat con “Sr. Cobranza”, aquella descarga de protesta feroz contra políticos, corrupción y miserias latinoamericanas que sigue sonando vigente en cualquier rincón del continente.

Bersuit Vergarabat (www.diegofrangi.com)

Después llegó ““Libertinaje”, producido por Gustavo Santaolalla, el Rey Midas del rock latino, y la banda entregó uno de los discos más poderosos del rock en español. Luego vino "Hijos del Culo", otro álbum monumental, otra obra de once sobre diez.

Verlos en vivo, como aquella memorable noche en Hard Rock Live Guadalajara, confirma lo que sus discos prometen: Bersuit es épica, emoción pura y canciones que hacen latir el corazón con más fuerza.

A propósito de su presentación este 13 de mayo en C3 Stage Guadalajara, conversamos con Carlos Martín, Cóndor, Daniel Suárez y Juan Subirá sobre los 25 años de Hijos del Culo, su legado y el ritual bersuitero.

Bersuit Vergarabat

— “Libertinaje” y “Hijos del Culo” son considerados por muchos fans discos perfectos. ¿Qué recuerdan de aquella grabación?

— Veníamos de una gira frenética por muchos países. Libertinaje nos abrió puertas enormes, incluyendo México, y estábamos viviendo un momento de auge total. La grabación de Hijos del Culo fue larga, intensa, entre Buenos Aires, España y Estados Unidos, mientras seguíamos tocando en festivales y giras. Era un torbellino, pero también una etapa de descubrimiento y plenitud para la banda.

— A 25 años de “Hijos del Culo”, ¿qué significó ese disco para ustedes?

— Después del impacto de Libertinaje, Gustavo Santaolalla tenía un desafío enorme. Pero cuando escuchó las nuevas canciones supo que había material para otro gran disco. Y así fue: terminó convirtiéndose en uno de los trabajos más importantes y queridos de nuestra historia, tanto para nosotros como para la gente.

— ¿Cuáles son sus canciones favoritas de ese álbum?

— Cóndor: “Negra Murguera”, “Caroncha”, “Es Importante”, aunque también “La del Toro” y “El Gordo Motoneta” siguen explotando en vivo.

— Carlos Martín: “Desconexión Sideral”, “Canción de Juan”, “Es Importante” y “Veneno de Humanidad”. El disco tiene una variedad musical impresionante, con momentos explosivos y otros más introspectivos.

Bersuit Vergarabat (www.diegofrangi.com)

— “Toco y me voy” se volvió un himno futbolero. ¿Quién fue Ricardo Bochini?

— Ricardo Bochini es una leyenda absoluta del fútbol argentino. Fue el gran ídolo de Diego Maradona, un jugador de una habilidad extraordinaria y símbolo eterno de Independiente. Representaba fidelidad, talento y sencillez, valores que nos inspiraron para dedicarle esa canción.

— Muchos fans aman las rarezas y demos. ¿Quedaron más canciones fuera de “Hijos del Culo”?

— Sí, muchas. Siempre grabamos zapadas, demos y materiales alternativos. Algunas rarezas salieron en Lados BV, otras se filtraron con el tiempo. Para los fans, esos registros tienen un valor enorme porque muestran la esencia pura de las canciones.

— ¿Existe posibilidad de reeditar “Libertinaje” o “Hijos del Culo” en vinilo?

— Nos encantaría. Por duración, tendrían que ser ediciones dobles, pero la idea nunca está cerrada. El formato físico tiene un valor romántico y artístico muy importante. El disco-objeto sigue siendo una experiencia distinta: arte, créditos, sonido, colección.

— ¿Qué tienen preparado para Guadalajara en esta gira de aniversario?

— Será un show extenso, de más de dos horas, recorriendo gran parte de Hijos del Culo y la historia completa de Bersuit. Además, llevamos visuales, gráficas y una producción especial creada para esta celebración de 25 años.

— ¿Algo más para el público tapatío?

— Guadalajara siempre nos recibe de forma increíble. Es una ciudad con la que tenemos una conexión muy especial, así que seguramente será una noche inolvidable, dentro y fuera del escenario.

Bersuit Vergarabat

DATOS

Concierto: C3 Stage

Fecha: 13 de mayo de 2026

Gira: 25 años de “Hijos del Culo”

Una celebración para cantar, sudar y recordar por qué Bersuit sigue siendo una de las bandas esenciales del rock latino.