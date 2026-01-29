Presenta Vero Delgadillo ART WKND 2026, que convertirá a Guadalajara en un circuito de arte y espacio público

Guadalajara se transforma en un gran circuito de arte, cultura y espacio público con la llegada de ART WKND 2026, un encuentro que del 29 de enero al 1 de febrero reunirá exposiciones, intervenciones urbanas y actividades gratuitas en museos, galerías y espacios emblemáticos de la ciudad.

Rueda de prensa Art WKND (Cortesía)

Durante la presentación del programa, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó que este evento consolida a la ciudad como un referente cultural a nivel nacional e internacional, más allá de los grandes eventos deportivos.

“Guadalajara es una ciudad que invita a que sucedan grandes cosas, no solo en el deporte, sino también en la cultura. Lo que viviremos este fin de semana es uno de los encuentros artísticos más importantes del país”, afirmó.

El programa público de ART WKND 2026 convertirá a Guadalajara en un circuito artístico abierto, incluyente y vivo, con actividades que impactarán de manera directa a más de 100 mil personas, reforzando su posición como capital cultural.

Museos, galerías y arte en el espacio público

En esta edición, cuatro museos municipales se suman a la agenda cultural, junto con galerías y espacios independientes que albergarán 12 exposiciones, con la participación de más de 50 artistas:

Museo de la Ciudad

Casa Museo López Portillo

Museo Panteón de Belén

Museo del Periodismo y las Artes Gráficas

Además, el programa contempla intervenciones en el espacio público, como el videomapping en la Catedral Metropolitana, con una obra del artista Claudio Limón; instalaciones urbanas en Paseo Chapultepec; iluminación de edificios emblemáticos como el Museo Cabañas y el Teatro Degollado, así como piezas monumentales y recorridos guiados por murales y esculturas de la ciudad.

Vero Delgadillo subrayó que el arte es también una herramienta de cuidado y construcción comunitaria.

“Cuando llevamos el arte al espacio público generamos vida, encuentros y comunidad. El arte cuida a la ciudad y cuida a las personas”, expresó.

La Presidenta recordó además el reciente reconocimiento internacional otorgado a Guadalajara por la UPF Barcelona School of Management, que distinguió a la ciudad con el premio Cultural Figure of the Year, como reflejo de su liderazgo cultural.

“Este reconocimiento no es para un gobierno, es para la ciudad y su gente, para quienes sostienen todos los días la vida cultural de Guadalajara”, puntualizó.

Un proyecto que nace de lo colectivo

El Director de Cultura de Guadalajara, Carlos González Martínez, señaló que ART WKND es un proyecto que surge desde la comunidad cultural y crece de manera colectiva.

“Es un fin de semana para vivir y recorrer el arte, una iniciativa que convierte al arte en una experiencia cercana, compartida y accesible para todos”, indicó.

El encuentro incluye también actividades formativas y de mediación cultural, como talleres gratuitos para artistas y galerías independientes, recorridos guiados, activaciones musicales y experiencias diseñadas para acercar nuevos públicos al arte y fortalecer la convivencia en los espacios culturales de la ciudad.

Inauguran la exposición “Ciudad Agua: Del Mar Chapálico a Guadalajara”

En el marco de ART WKND 2026, el Gobierno de Guadalajara, en colaboración con la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Chapala, inauguró la exposición “Ciudad Agua: Del Mar Chapálico a Guadalajara” en el Museo de la Ciudad.

La muestra, de entrada libre y con una vigencia de tres meses, se compone de cuatro salas que abordan la relevancia del Lago de Chapala y su relación histórica y vital con Guadalajara.

“Esta ciudad se sostiene gracias a esa sangre que la alimenta y la oxigena, que es el agua, y que proviene de un gran esfuerzo desde Chapala, algo que muchas veces damos por sentado”, expresó Vero Delgadillo durante la inauguración.

El Presidente Municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, destacó la importancia del lago como principal fuente de abastecimiento y reconoció el trabajo conjunto del Gobierno de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, a través del Instituto de Limnología, en el monitoreo de la calidad del agua.

La exposición se complementa con piezas e instalaciones de Fabricio Bianchini, Valeria Michel, Diego González Gómez y la participación del Colectivo Medusa Río Santiago. Por su parte, la rectora del Centro Universitario de Chapala, Patricia Rosa Chávez, alertó que entre 2015 y 2022 la disponibilidad mundial de agua dulce disminuyó un 7 por ciento, subrayando la urgencia de su cuidado.

Programa ART WKND 2026

Viernes 29 de enero

Inauguración del programa público en museos municipales

Videomapping en la Catedral Metropolitana

Activación Museo Rave en el Museo de la Ciudad

en el Museo de la Ciudad Apertura de exposiciones en sedes participantes

Sábado 31 de enero

Recorridos guiados por murales y esculturas

Taller gratuito de comunicación para artistas y galerías

Actividades especiales en museos y espacios independientes

Exposiciones en el Ex Convento del Carmen

Domingo 1 de febrero