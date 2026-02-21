Canciones sobre la amistad

Seguimos en el mes del amor y la amistad, y como ya tuvimos la semana pasada canciones de amor, hoy en este Cromañón van canciones que nos hablan de la amistad.

• Palito Ortega en su álbum de 1983 “Afectos” tiene la canción “Mi amigo del alma”, una típica balada en su estilo muy popero en la que se resalta la lealtad, la nobleza y la verdad en una amistad, lo que caracteriza a un compañero inseparable. “Él es todo puro corazón, en la alegría, en el dolor está presente como nadie. Él que piensa y siente como yo, es el que nunca renunció, cuando ha tenido que jugarse”.

Jackson Five

• “I´ll Be There” que viene siendo en español “Ahí estaré” es una entrañable rolita que los Jackson 5 grabaron en 1970, claro con las voces principales de Michael muy chamaquito y de su hermano Jermain. Fue el cuarto sencillo para Jackson 5 en tener mucho éxito. Aunque es una canción de amor también funciona para dedicársela a los amigos. “You and I must make a pact. We must bring salvation back. Where there is love, I’ll be there (I’ll be there). I’ll reach out my hand to you. I’ll have faith in all you do. Just call my name and I’ll be there (I’ll be there)”.

• No puede faltar una versión humorística de la amistad con esta canción de Chava Flores de 1956 de nombre “Mi amigo Nacho”. Aunque es con humor, refleja lo que seguramente a muchos les ha pasado al calor de las copas y querer recomendarle al amigo, en este caso el nombre Nacho, que ya deje de tomar alcohol. “Nacho, mira muchacho oye el consejo de este humilde borrachín, que se quedó sin porvenir, nomás por venir a este lugar, mi cuate”.

• A ritmo de salsa desde Santo Domingo en República Dominicana llega el cantautor José Bello que con su canción de 1984 de nombre “La palabra amigo”, que nos cuenta lo que es y lo que no es un amigo y quienes realmente merecen ser llamados así. Por supuesto que se vale bailar. “Amigo, es quién te dice las verdades en la cara, aunque te duelan. Amigo, es el que dice presentecuando tienes un problema. Amigo, es quién te va a visitar al hospital o a la cárcel. Es quién se alegra en tus buenas, es quién te quiere en tus malas”.

The Four Tops

• Los Four Tops en su cuarto álbum de estudio “Reach out”, del 66, incluyeron “Reach out (I´ll be there)”, que da título al álbum, que fue su mayor éxito y con la que recordamos al grupo. Esta canción de estilo rhythm and blues, pero con espíritu roquero es una de las más dignas representantes del sonido Motown. Al igual que varias canciones más, aunque es sobre el amor romántico aplica para la amistad. “Now if you feel that you can’t go on. Because all of your hope is gone, and your life is filled with much confusion. Until happiness is just an illusion and your world around is crumblin’ down. Darling, reach out, come on girl, reach on out for me”.

• Del muy poco conocido argentino Marcelo San Juan, quien fue de los primeros en mezclar la balada con jazz, rock y la música clásica, es la interpretación de “No sabes lo que es tener un amigo”, canción de su disco de larga duración “Basta de sobrevivir” de 1984. La letra es obra de Fernando Porta. Otra gran canción sobre el amigo que siempre está a nuestro lado, aunque no sea físicamente. “No sabes lo que es tener un amigo, que derrame lágrimas por vos. Llegará cuando te creas vencido y será un alivio a tu dolor”.

LP

• Una rolita que nos invita a estar unidos con nuestros cuadernos, compas, brodis, amiguis o como les queramos llamar es “Amigos” del cantautor español, muy exitoso en su país natal, pero poco en el nuestro, Juan Pardo. Es de 1991 de su álbum “Me compré unas alas”. “Amigos, amigos. Amigos a pesar de todo, siempre buenos amigos. El silencio habrá que compartirlo con las voces de los que no están, con recuerdos de los que se fueron. Y con la fuerza de los que aquí están”.

• En el disco de 1992 “Esto es así” del también español Emilio Aragón (que antes era conocido como Milikito, por ser hijo del payaso Miliki), aquel del programa de la televisión española llamado “El Juego de la Oca”, viene la rolita “Tus amigos” que interpreta junto al cantante Sergio Dalma. Otra buena balada que podemos dedicar con toda confianza a nuestros amigos. “Ahora lo sé, también se apaga la sonrisa en mí, al comprender, que todo no es tan fácil de llevar, prepárate, vivir, solo eso es vivir”.

• “White a Little help from my friend” o en nuestro idioma “Con una pequeña ayuda de mis amigos” es otra de las más conocidas rolitas que hablan de los amigos, es claro está de Los Beatles y es creación de John Lennon y Paul McCartney. Forma parte del disco llamado “La banda del club de los corazones solitarios del Sargento Pimienta” de 1967. Es de las pocas canciones de los Beatles que es cantada por Ringo Starr. “What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I’ll sing you a song and I’ll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends”.

Carole King

• Otra clásica sobre la amistad es “You´ve got a friend” o lo que viene siendo lo mismo en español “Tienes un amigo” de 1971, que escribió y grabó Carole King en su disco “Tapestry”. En ese mismo año James Taylor también la grabó en su disco “Mud slide slim and the blue horizon”, acompañado con los mismos músicos que Carole King. Las dos versiones fueron exitosas y la de Taylor ganó el Grammy como mejor interpretación masculina y la de King otro Grammy a la canción del año. “When you’re down and troubled and you need a helping hand and nothing, nothing is going right. Close your eyes and think of me and soon I will be there. To brighten up even your darkest night”.

FRASE

“La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas”, proverbio budista.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 21:00 a las 22:30 hrs por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine.