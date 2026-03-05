Canal 44 celebrará 15 años al aire con concierto gratuito en Plaza Liberación

Para celebrar su 15 aniversario de transmisiones, UDGTV Canal 44 realizará un concierto gratuito en Plaza Liberación que reunirá a la comunidad universitaria, a su audiencia y al público en general en una jornada musical y cultural este viernes 6 de marzo por la tarde.

Gabriel Torres

El director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Gabriel Torres Espinoza, convocó a estudiantes, trabajadores universitarios y ciudadanía a sumarse al festejo que comenzará a las 17:00 horas y se extenderá hasta la medianoche. De acuerdo con la organización, se espera la asistencia de entre 8 mil y 14 mil personas.

El funcionario explicó que el aniversario también coincide con una etapa de renovación en los contenidos informativos del canal. Desde el 31 de enero el noticiero “Señal Informativa” adoptó el nombre de “Noticias UDG”, como parte de una transformación editorial que busca priorizar los temas sociales y de cercanía con la comunidad por encima de la agenda estrictamente política.

En este nuevo enfoque, el espacio informativo incorpora secciones renovadas, entre ellas un segmento dedicado a la cultura, otro enfocado en innovación, ciencia y tecnología, así como uno especializado en cine. Además, se ha fortalecido la cobertura de problemáticas sociales y asuntos vecinales para acercar la información a la vida cotidiana de la audiencia.

Torres Espinoza señaló que la renovación también incluye cambios visuales y tecnológicos, como una escenografía más minimalista, mayor presencia de pantallas y el uso de herramientas de videoconferencia para los enlaces informativos, en sustitución de las conexiones telefónicas que se utilizaban anteriormente.

El directivo añadió que el medio universitario apuesta por un periodismo que priorice el contexto y la explicación de los hechos. El objetivo, dijo, es ofrecer a la audiencia una alternativa informativa que permita comprender mejor los acontecimientos, más allá de la inmediatez con la que se difunden las noticias.

Durante el festejo también participarán autoridades universitarias y municipales, entre ellas la Rectora General de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, y la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, además de directivos de preparatorias y centros universitarios.

Canal 44

PARA SABER

Concierto por el 15 aniversario de UDGTV Canal 44

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026

Viernes 6 de marzo de 2026 Horario: 17:00 horas a medianoche

17:00 horas a medianoche Lugar: Plaza Liberación, Guadalajara

Plaza Liberación, Guadalajara Entrada: Gratuita

Gratuita Artistas invitados: Golden Ganga, Plástiko, La Sonora Caliente, Lucha Kumbia, Huracán Snack, Extraño en Casa, entre otros.

Durante la velada también se presentará un espectáculo circense que narrará, mediante expresión corporal, la evolución de Canal 44, teniendo como escenario la Catedral de Guadalajara.