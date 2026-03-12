“Proyecto Fin del Mundo”: Un viaje épico por la supervivencia

Del exitoso libro de Andy Weir, “Proyecto Hail Mary” (Ave María), llega la adaptación cinematográfica cuyas primeras críticas la han aclamado. Protagonizada por el ganador al Globo de Oro Ryan Gosling y dirigida por la dupla Phil Lord y Christopher Miller, guionistas de “Spider-Verse”, esta nueva cinta promete ser una de las mejores en su género.

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling, nominado al Premio de la Academia) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del Sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada hará que no tenga que hacerlo solo. En medio de esta crisis, termina cruzando su camino y formando equipo con Rocky, un ingeniero alienígena que viaja en otra nave y que está pasando exactamente por el mismo problema en su propio planeta.

Hay momentos en la historia en los que la supervivencia no depende de la fuerza, sino de la cooperación; cuando el problema es demasiado grande para una sola persona, una nación o una disciplina. En esos momentos, la única manera de avanzar es juntos.

El Proyecto Ave María comienza con una crisis: el Sol de la Tierra se está apagando y a la humanidad se le acaba el tiempo. Pero lo que se desarrolla no es una historia de catástrofe. Es una historia sobre el ingenio, la humildad y el acto radical de trabajar con alguien con una perspectiva completamente diferente.

En el centro se encuentra el improbable héroe Ryland Grace, un profesor de ciencias de secundaria que nunca imaginó que tendría que llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Finalmente, se forma una alianza aún más improbable entre dos seres de estrellas diferentes, unidos no por el idioma ni la biología, sino por un propósito compartido.

Lo que hace que el Proyecto Ave María resuene no es la magnitud de su crisis, sino la intimidad de su solución. Es una historia que sugiere que la supervivencia no es un acto solitario y que la esperanza no es un esfuerzo pasivo. Sobre todo, es una historia que sostiene que, incluso en la inmensidad del espacio, la conexión sigue siendo nuestro mayor recurso.

La realización de la película reflejó esa idea en cada etapa: desde el momento en que el autor Andy Weir envió su manuscrito inédito al mundo, pasando por la colaboración entre el actor y productor Gosling, los directores ganadores del Premio de la Academia Phil Lord y Christopher Miller y las mentes creativas de los productores que se unieron para lograr lo imposible en la pantalla, hasta las contribuciones extraordinarias de cientos de artistas e ingenieros que trabajaron desde cero para dar vida a un verdadero Ave María.

Esta es la historia de ese viaje.

A principios de 2020, antes de su publicación, el autor Andy Weir envió un manuscrito al actor Ryan Gosling. La petición era humilde pero específica: quería que Gosling considerara no solo protagonizar una adaptación cinematográfica como el personaje principal de la historia, sino también producir el proyecto.

Weir ya se había forjado una reputación por combinar la ciencia rigurosa con la claridad emocional en historias ambientadas en futuros cercanos. Su éxito de ventas de 2011, “The Martian”, había demostrado que el público seguiría la resolución de problemas complejos si se preocupaba por la persona que los resolvía, y la adaptación cinematográfica resultante de 2015 confirmó esa lógica a una escala mucho mayor.

Pero el Proyecto Ave María se sentía diferente, incluso en el papel. Comenzó con el aislamiento, un hombre solo en el espacio profundo, con fugaces recuerdos de lo que lo llevó allí y luego se amplió gradualmente hasta convertirse en algo mucho más expansivo. “Es un viaje épico”, dice Gosling. “Y Ryland Grace no es estoico en absoluto. No es valiente en el sentido tradicional y no se hace ilusiones de ser un héroe. Pero sigue intentándolo”.

“La película trata sobre la muerte del Sol, pero también es profundamente esperanzadora. Respalda la idea de que somos capaces de resolver problemas imposibles, que si no nos rendimos, los milagros son posibles”.

Weir describe la premisa con su característica sutileza. “Mi discurso de presentación sería: es una película de colegas con consecuencias devastadoras”, dice.

Pero incluso ese enfoque insinúa lo que distingue a “Proyecto Fin del Mundo” de una narrativa de supervivencia tradicional. La historia, en última instancia, no se centra en la resistencia, sino en la colaboración, en el descubrimiento de que la solución no se puede alcanzar en solitario.

Cabe resaltar que en esta película los efectos especiales no son los protagonistas, sino la historia en sí. Por cierto, no hubo uso de pantalla verde; la nave y escenografías fueron físicamente reales, al más puro estilo del cine de antes.

Recomendable para los cinéfilos fans de la ciencia ficción y las buenas historias. ¡Nos vemos en el cine!

