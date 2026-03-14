Alicia Ceballos explora la memoria y la espera en exposición en la Librería Carlos Fuentes

La galería de la Librería Carlos Fuentes albergará la exposición el tiempo—la espera, de la artista Alicia Ceballos, cuya inauguración se realizará el miércoles 18 de marzo a las 18:30 horas.

La muestra propone una reflexión sobre la percepción del tiempo a partir de la memoria, la ausencia y los procesos de transformación, temas que atraviesan la producción artística de Ceballos y que invitan al espectador a pensar la espera como un espacio de contemplación y resistencia.

Exposición "el tiempo—la espera”, de Alicia Ceballos

La obra de Ceballos se caracteriza por un trabajo cuidadoso con las texturas, las sombras y los gestos mínimos. En esta exposición, esos elementos se convierten en una manera de representar el tiempo suspendido: un umbral entre lo que ha ocurrido y aquello que aún está por suceder. A partir de esta idea, la artista plantea imágenes que dialogan con la experiencia cotidiana de esperar, evocada también en la literatura, como sugiere el verso de Inger Christensen que acompaña el proyecto.

La muestra reúne lienzos de gran formato —de aproximadamente 150 por 200 centímetros—, así como papeles de pequeño y mediano formato y una serie de libros de artista. También incluye algunos de los libros que la propia Ceballos ha ilustrado, junto con ejemplares que han acompañado su trayectoria y que abarcan disciplinas como el arte, la filosofía y la literatura, elementos que han influido en su lenguaje visual.

El poeta y ensayista Jorge Esquinca ha destacado que la pintura de Alicia Ceballos “surge de una minuciosa reflexión sobre los valores del silencio y la luz”. Para Esquinca, el trabajo de la artista construye una suerte de escritura visual en la que los signos se definen conforme ocupan su lugar en el lienzo, convirtiendo la materia pictórica en un lenguaje que se sitúa “al filo de lo desconocido”. Con ello, la exposición propone una experiencia estética que enlaza pintura, pensamiento y lectura.

Exposición "el tiempo—la espera”, de Alicia Ceballos

ALICIA CEBALLOS

(Ciudad de México, 1961)

Es una artista visual con una trayectoria sólida y constante en la escena artística mexicana. Con formación en Arquitectura por el ITESO y una licenciatura en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de Guadalajara, su obra ha sido expuesta regularmente desde 1983 en museos y galerías de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Guanajuato y Zacatecas.

Su trabajo ha formado parte de exposiciones en espacios emblemáticos como el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo del Arzobispado, el Museo Cabañas, el Museo de Monterrey y el Museo Manuel Felguérez, entre otros. Ha sido reconocida en múltiples ediciones de la Bienal de Monterrey y ha sido seleccionada en certámenes como la Bienal Olga Acosta y el Premio Omnilife. Su obra es parte de colecciones permanentes, como la del Museo de Monterrey.

A escala internacional, ha expuesto en ciudades de Estados Unidos como Dallas, Houston y Washington D.C., así como en Europa en Hamburgo, Graz, Viena, Cambridge, Praga y Bucarest. Su trabajo ha dialogado con la literatura a través de portadas de libros de autores como José Emilio Pacheco, Jorge Esquinca y Minerva Margarita Villarreal, y ha sido publicado en revistas como Tierra Adentro, Pauta, Luvina y Arte y Diseño.

Exposición "el tiempo—la espera”, de Alicia Ceballos

Librería Carlos Fuentes

Desde su inauguración en 2018, la Librería Carlos Fuentes (LCF) de la Universidad de Guadalajara se ha consolidado como un referente cultural en Jalisco.

Con sedes en Zapopan, Lagos de Moreno, Autlán y Chapala, la LCF ofrece un extenso catálogo de títulos y una programación cultural permanente que acerca la literatura y las artes a todas las comunidades.

Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario Planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola.