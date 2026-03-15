“Peter Pan” llegará al Degollado con una ambiciosa producción de ballet contemporáneo

Por primera vez en México, la puesta en escena de Peter Pan, dirigida por el reconocido coreógrafo Septime Webre, llegará al Teatro Degollado con una adaptación inédita inspirada en la cultura mexicana. El espectáculo, considerado una de las producciones de gran formato más relevantes del ballet contemporáneo en el país, ofrecerá una temporada especial con seis funciones programadas durante abril.

Ballet “Peter Pan”, de Septime Webre (Conrad Dy-Liacco)

La producción es una iniciativa original de Mi Amor Entertainment y la Fundación Tonatiuh Gómez, con el impulso del primer bailarín internacional Tonatiuh Gómez, quien también participa en el montaje. La dirección artística corre a cargo de Webre, una figura destacada de la danza internacional que actualmente se desempeña como director artístico del Hong Kong Ballet.

Uno de los elementos más destacados del montaje es su gran escala escénica. La obra reúne a más de 85 artistas en escena y combina coreografía con tecnología escénica avanzada, que incluye vuelo teatral, multimedia, videomapping, escenografía y vestuario de alto nivel, lo que la convierte en una de las producciones más ambiciosas presentadas en el ámbito del ballet en México.

Ballet “Peter Pan”, de Septime Webre (Conrado Dy-Liacco)

El espectáculo cuenta además con la colaboración del Ballet de Jalisco, una de las agrupaciones dancísticas más representativas del país. A lo largo de su trayectoria, la compañía se ha distinguido por su excelencia técnica y por un repertorio que transita entre los grandes clásicos del ballet y propuestas contemporáneas.

En esta versión, la historia del niño que se niega a crecer adquiere un nuevo contexto visual inspirado en la península de Yucatán y el Caribe. La adaptación integra referencias a la civilización maya, la época de los piratas de los siglos XVIII y XIX y el auge cultural de ciudades como Mérida a inicios del siglo XX, creando una atmósfera que dialoga con elementos de la cultura mexicana.

Ballet “Peter Pan”, de Septime Webre (Conrado Dy-Liacco)

La coreografía también mezcla ballet clásico con recursos escénicos como el slapstick, el hip hop y el tango, además de una fuerte carga teatral que aborda temas universales como la imaginación, el crecimiento, la pertenencia, la pérdida materna, así como la diversidad y la inclusión. Con ello, la producción busca acercar el ballet contemporáneo a públicos diversos.

El elenco incluye a destacados artistas internacionales como Stephanie Maiorano y Sophie Taylor, además de la participación de Lucila Arce y Cuauhtémoc Nájera. La dirección musical está a cargo de Carmon DeLeone.

Ballet “Peter Pan”, de Septime Webre (Conrado Dy-Liacco)

Como parte de su vocación social y formativa, la producción integrará también a cerca de 200 niñas, niños y jóvenes provenientes de escuelas públicas y privadas de danza de Jalisco, Tijuana y Ciudad de México, quienes compartirán escenario con artistas profesionales.

Tras su temporada en Guadalajara, la obra también contempla presentaciones en Ciudad de México y Tijuana, con el objetivo de acercar el ballet de gran formato a nuevos públicos en el país.

Ballet “Peter Pan”, de Septime Webre (Conrado Dy-Liacco)

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